華爾街多頭：不用慌張 劇烈波動正為大規模反彈奠定基礎

儘管美股周一受到重擊，不過對華爾街多頭來說，劇烈波動僅僅是為大規模反彈奠定基礎。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 周一 (19 日) 表示，人們在風險規避模式下，湧入債券市場，並不令人意外，美股可能出現 5-10% 的修正，也都在預期之中。

他認為，這種情況下，長線投資者可以選擇同等權重的成長型和周期性股票。

他表示，如果每兩個月用這樣的策略進行調整，可以跑贏標普 500 指數。如果去年就這麼做了，今年同樣的策略可以再來一次。

成長股部分，Hogan 看好 5G、雲端安全和雲計算個股。在周期股中，他偏好金融類股、能源類股、工業類股和材料類股。

管理著 200 億美元資產的 Hogan 承認，Covid-19 的風險正在增加。但他對這是否會帶來極端的限制和經濟增長的顯著放緩，則抱持懷疑。

他說：「當前這輪疫情可能會達到頂峰，我們將重新專注於我們應該關注的事情，例如獲利增長。」

Hogan 預計，正在進行的第二季財報季，將大幅超過華爾街的預期。若果真如此，標普 500 指數年底目標點位將升至 4400 點，較周一收盤價上漲 3%。