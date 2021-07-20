藍色起源完成載人首航 貝佐斯成功飛向宇宙

週二 (20 日) 亞馬遜創辦人、全球首富貝佐斯搭乘自家公司藍色起源 (Blue Origin) 的太空船，完成首次載人太空飛行，為民營太空旅業創多項世界紀錄，包括誕生最年邁、最年輕和最富有的太空人，以及完成首次全自動控制太空飛行、首次無爭議的太空旅遊。

貝佐斯週二 (20 日) 搭乘藍色起源的新雪帕德號 (New Shepard) 一圓兒時太空夢，這是新雪帕德號的第 16 次飛行，但也是藍色起源商業載人太空飛行的首航，當日也是美國阿波羅 11 號在月球表面著陸，完成人類首次登陸月球的 52 週年日，意義相當重大。

貝佐斯從 5 歲開始就夢想上太空旅行，如今如願成為星際玩家。(圖片：AFP)

藍色起源載人首航的乘客除了有亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 外，同行的還有其胞弟馬克貝佐斯 (Mark Bezos) 、美國 82 歲女飛行員馮克 (Mary Wallace Funk)，以及年僅 18 歲的荷蘭富二代奧利佛戴門 (Oliver Daemen)。

貝佐斯從 5 歲開始就夢想上太空旅行，週二他一圓兒時夢想飛向太空，飛行前，貝佐斯接受福斯商業新聞網時坦言，他感到非常興奮、充滿好奇，相信這會是一場很棒的太空體驗。

貝佐斯兄弟 (右)、馮克 (左一)、奧利佛 (左二) (圖片：AFP)

貝佐斯提到：「當我坐上我的座位時，就會知道是什麼感覺了... 我們已經準備好了，設備也準備好了，這個團隊超棒，我對這事情的感覺很好，一同航行的夥伴也覺得超讚！」

事實上，這貝佐斯不是最早到外太空、開發太空旅遊業務、親身體驗的全球富豪，英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson) 本月比他搶先一步。

英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson) 本月搶先貝佐斯飛天。(圖片：AFP)

維珍銀河創辦人、英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson) 7 月 12 日搭乘自家太空船上後平安返回地球，並稱這次飛行是「畢生難忘的經歷」，但布蘭森的飛行高度是離地表 86 公里的高空，嚴格來說僅是地球中氣層頂部，究竟是不是算真正上太空，仍存在爭議性。

週二藍色起源首場載人旅行挑戰了飛越卡門線，預計整個太空之旅耗時約 11 分鐘，失重體驗持續約 3 分鐘，最終靠降落傘落地。

國際航空聯合會 (FAI) 定義卡門線是海拔 100 公里處的高度，是大氣層與太空的交界。與布蘭森相比，貝佐斯這場太空之旅較無爭議。

新雪帕德號成功升空。(圖片：AFP)

新雪帕德號 (New Shepard) 太空船原訂台北時間 20 日晚間 9 點 (美中時間上午 8 時) 於德州西部沙漠中的一號發射場 (Launch Site One) 升空，但準備時間誤差，發射時間略延 10 多分鐘。

新雪帕德號起飛鳥瞰圖。(圖片：AFP)

該太空船以 3 馬赫速度升空，最高將攀升至 106 公里高，座艙與與推進器分離後，搭乘人員解開安全帶，享受無重力樂趣。

成功飛上卡門線後，貝佐斯和同行乘客透過太空艙巨大窗戶，驚嘆連連地欣賞浩瀚的宇宙美景，並體驗數分鐘的無重力樂趣。貝佐斯不斷呼喊：「這是最棒的一天。」

貝佐斯一行人靠降落傘落地，成功完成太空飛行。(圖片：AFP)

隨後貝佐斯一行人成功返回地球，太空艙藉降落傘輔助順利落地後，貝佐斯、同行乘客和在場媒體群體歡呼，並開香檳慶祝本次成功的太空旅程。

這趟飛行創造了多項世界紀錄，包括誕生最年邁太空人、最年輕太空人、最富有太空人、首次全自動控制的太空飛行、首次無爭議的太空旅遊。

貝佐斯一行人成功返回地球，並締造多項世界紀錄。(圖片：AFP)

全球太空經濟規模持續成長，有鑑於中國等其它國家威脅，美國政府年年擴大編列太空開發預算，從 2019 年的 215 億美元，到 2021 年已增加到 252 億美元。

近期有數據顯示，2040 年太空經濟市場規模有望突破 1 兆美元。未來太空旅行料成為頂級富豪的休閒娛樂選項之一。

截稿前，藍色起源的對手維珍銀河 (SPCE-US) 週二開盤暴跌 7.09%，暫報 30.20 美元。亞馬遜 (AMZN-US) 開盤下滑 0.81%，暫報每股 3,523.44 美元。