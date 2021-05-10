比亞迪前4個月新能源汽車銷售年增1.3倍 破8萬輛

中國電動車龍頭比亞迪 (1211-HK) 公布 4 月份汽車銷售數據，4 月汽車銷量 4.52 萬輛，年增逾 42%，產量 4.55 萬輛，年增 45%。

1～4 月份汽車銷量 14.94 萬輛，年增 60.48%，其中新能源汽車銷量逾 8 萬輛，年增 1.29 倍，燃油汽車年增逾 19%，達 6.89 萬輛。1～4 月汽車產量則約 15.37 萬輛，年增逾 65%。

比亞迪銷售出數據明超出產業平均，之前中汽協預估 4 月份，汽車產業銷售量可達 217.3 萬輛，年增 5%。1～4 個月份，中國汽車產業累計銷量預估達 865.7 萬輛，年增 50.3%。

(圖片: AFP)

同時，中國汽車流通協會發布了最新「汽車消費指數」顯示，4 月份汽車消費指數為 74.4，預計 5 月汽車銷量可望繼續回升。從組成汽車消費指數的成份來看，4 月份需求分指數為 86，較 3 月略有上升，預計 5 月份消費者購車需求仍可保持成長。

另一方面，為了搶奪中國汽車市場這塊大餅，各大車廠積極投入產品研發，以中國自主品牌來看，2020 年研發費用最高的為比亞迪，人民幣 85.56 億元的研發費用佔營收的 5.46%，超過長城汽車和吉利汽車。

若不以自主品牌來看，上汽去年以人民幣約 150 億元的研發支出為中國各車廠的龍頭，佔營收比重為 2.07%，比亞迪則是排名第二，長城汽車則以人民幣 50 億元名列第三，佔營收比重 4.99%。

若以營收比重來看，排名前四大均是中國造車新勢力，排名第一為北汽藍谷，研發費用佔營收 30%，金額為人民幣 15.82 億元；其次是小鵬 (XPEV-US) 佔營收的 29.5%，金額人民幣 17.25 億元；第三是蔚來 (NIO-US) 佔營收 15.3%，金額為人民幣 24.87 億元；排名第四為理想 (LI-US) 佔營收 11.6%，金額人民幣 10.99 億元。

