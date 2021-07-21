利率轉勢 美元銳不可擋？

美國聯邦準備理事會 (Fed) 主席鮑威爾今年 7 月 14、15 日於國會聽證會上表示，高通貨膨脹是暫時性的，重申經濟距離可縮減支持仍有一段距離，不急於收緊貨幣政策，但美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 分別創下 13 年和 10 年半最大漲幅，美國消費者的一年通貨膨脹預期中數值亦飆升至創紀錄新高 4.8%，並據路透調查顯示，儘管新型冠狀病毒新變種毒株是經濟面臨的最大風險，但美國經濟將以穩健步伐增長，分析師預計 Fed 在 2022 年底前將結束資產購買計畫，最早將在明年加息。

對美國經濟和貨幣政策前景的調查圖表

資料來源：湯森路透

利率前景的轉變，令美元近期漲勢銳不可擋，衡量美元兌一籃子貨幣匯率的美元指數自今年 6 月以來節節上升，相對美元指數占比最高的歐元，兌美元表現遜色。

今年以來主要貨幣兌美元的表現

資料來源：湯森路透

隨著歐洲央行 (ECB) 在今年 7 月 8 日宣布一項新策略，允許 ECB 容忍通貨膨脹率高於 2% 的新對稱目標，被視為 ECB 將保持鴿派的另一個跡象，總裁拉加德更表示，經濟復甦仍然脆弱，暗示還沒有準備縮減 1.85 兆歐元的大流行病緊急資產收購計畫 (PEPP)，該計畫至少持續到明年 3 月底，而且市場分析預計，儘管歐元區通貨膨脹率今年下半年平均將高於目標，但全年平均預估為 1.9%，明年可能降至 1.4%，ECB 料將維持存款利率於負 0.50%、再融資利率於零水平不變直至明年年末，令歐元備受壓力。

歐元兌美元月線圖

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