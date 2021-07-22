〈美股熱門股〉艾司摩爾Q2報佳音漲逾5% 分析師唱旺RealReal漲5%

艾司摩爾 Q2 報佳音 勁揚 5.4%

荷蘭半導體設備廠艾司摩爾 (ASML-US) 周三（21 日）盤前公布第二季財報，營收、獲利符合公司預期，並上調全年財測，ADR 大漲 5.4% 至每股 721 美元。

艾司摩爾 Q2 營收報 40 億歐元、獲利報 10 億歐元，毛利率為 50.9%，優於公司預期，主要受惠客戶期望透過軟體升級，快速提高產能，以及一次性的會計收入認列。

艾司摩爾總裁暨執行長 Peter Wennink 表示，今年公司產品需求相當強勁，預期今年營收年增幅將達 35%，較三個月前預期的 30% 增加 5 個百分點。

分析師唱旺 RealReal 上漲 4.9%

二手精品電商 RealReal(REAL-US) 受美銀證券分析師青睞，股票評等從中性上調至買入且目標價訂為 26 美元，意味著將來還有 50% 的上漲空間，消息激勵周二股價上漲 4.9% 至每股 17.31 美元，盤後續漲逾 6%。

美銀證券分析師 Michael McGovern 表示，儘管與其他電子商務同行相比，RealReal 受疫情影響衝擊更嚴重，但從估值角度來看，該股目前股價為市場預估 2023 年交易價的 2 倍，其他同業則是 6 倍。此外，他也表示第三季的利潤有望出現成長。

McGovern 也說，該公司擴大各地零售門市的策略應有助於緩解期供應方面的困境，並進一步從美國經濟重啟中獲利。

哈雷摩托車 Q2 財報好壞參半 下跌 7.19%

摩托車生產商哈雷戴維森（Harley-Davidson）(HOG-US) 周三盤前公布第二季財報，儘管獲利優於分析師預估，但由於摩托車及相關產品銷售低於預期，周三股價下跌 7.19% 至每股 40.65 美元。

該公司第二季營收報 13.3 億美元，低於市場預期的 13.9 億美元，經調整後每股獲利報 1.41 美元，優於市場預估的 1.21 美元。

Edward Jones 分析師 Brian Yarbrough 表示，隨著刺激措施與新冠疫情鬆綁限制消退，哈雷摩托車在未來幾季將面臨阻力。他也說，該公司受到多種形式的通膨（原物料、運輸成本）與供應鏈問題，限制下半年業績表現。