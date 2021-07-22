葛拉漢再度示警 泡沫已無所不在並且顯而易見

屢次警告市場出現泡沫的投資機構 GMO 創辦人、傳奇投資人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 接受最新訪問時，再度重申泡沫已經無所不在，雖然可能還要數月才會破滅，將會產生前所未有的負面財富效應。

葛拉漢接受《路透》採訪時表示，1 月時他的致投資人信，警告當前不斷膨脹的泡沫，是可能是投資生涯最重大的事件，爾後他收到大量的質疑與反彈，尤其是被比特幣的狂粉抨擊「需要把他關在老人院裡」。

他再度堅定強調，當前的泡沫已經顯而易見，例如市場新聞不斷出現在頭版而非財經版面、人們遭詐騙的案例激增、每個月都有新的加密貨幣推出，當這這些狀況出現就會看到泡沫，並且規模比 1929 年或 2000 年還要大。

而什麼是致使泡沫破裂的原因？葛拉漢認為正是市場達到頂峰、投資人歡欣鼓舞，樂觀完美的經濟會無限延續之時。他指出，利率、通膨、勞動力和大宗商品價格的嚴重問題迫在眉睫，而且逐漸惡化，「它們上漲時給所有人積極甜頭，而下跌將會讓整個過程充滿痛苦。」

葛拉漢稱，泡沫破滅可能還需數個月，這讓他有機會可以對更多人發出警告。現在的局面應會保持到秋季，這歸因於大力的刺激、經濟復甦，以及疫苗廣泛施打。但很多因素最終都會刺破泡沫，包括病毒、通膨，但有更多的理由來自於意外。