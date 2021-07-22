CBO估美10、11月將達舉債上限 面臨政府關門風險

美國國會預算辦公室 (CBO) 周三 (21 日) 表示，除非國會提高舉債上限或延後期限，否則美國 10 、11 月將面臨政府關門或債務違約的風險，屆時美國政府將無法全額履行義務，將會延後支付政府活動的款項，或拖欠債務。

CBO 表示，若不盡快提高舉債上限，財政部將開始消耗現金餘額，預計 10 、11 月將會耗盡，不過，這較財政部長葉倫 (Janet Yellen) 先前預估的 9 月還晚。

2019 年最後設定的債務上限為 22 兆美元，目前債務規模為 28.5 兆美元，若國會未能就政府刪減支出是否應伴隨舉債達成共識，屆時可能導致美國政府關閉，或債務違約。

理論上，調整舉債上限的討論可能會在 7 月 31 日到期。財政部舉債額度類似於民眾的信用卡信用額度，是為了讓聯邦政府履行其義務而允許借入的資金，履行範圍從支付軍人工資、國稅局退稅到社會福利等。若不提高舉債上限，政府將只能透過增加稅收或刪減政府支出壓低上限，兩者都不利於經濟發展。

多年來，舉債上限都被提高到一個特定水準，國會除了舉債上限外，還會設定特定時間點，以便在期限到期前進一步調整。美國立法者經常會將舉債討論期限延後至美國大選後，以免在競選期間引發熱議。

白宮敦促國會解決黨派分歧，儘管共和黨抓住舉債問題制衡民主黨推動立法進度，共和黨認為民主黨欲推行的政策將導致通膨以及債務增加。

參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 周三表示，鑒於民主黨目前正在推動數兆美元的基建法案，共和黨成員不太可能支持民主黨提高舉債上限。他建議民主黨藉由和解程序通過基建案，以增加債務限額。

儘管民主黨現階段勉強控制參、眾兩院，但要提高舉債上限仍有困難，倘若民主黨再度使用和解程序強行通過，這有可能影響 2022 年 11 月期中選舉民主黨是否能繼續控制國會。

若未來美國國會在舉債期限到期時不調高上限，預計葉倫將採取特別措施避免政府違約，但這些舉措僅為短期權宜之計。若未能提高債務上限，可能重演 2013 年、2018 年 1 月和 2018 年 12 月下旬美國政府關閉的事件。