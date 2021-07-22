財產扣押危機暫解 恒大與廣發銀行和解

周四 (22 日) 恒大 (3333-HK) 與廣發銀行同步發出聲明表示，雙方一直保持良好的業務合作關係，針對近期關於訟訴案件的財產扣押相關案件，雙方經過溝通下已妥善解決。

在利多消息刺激下，於香港上市的恒大家族全數反彈大漲，恒大飆升 10%、恒大物業 (6666-HK) 勁揚 4%、恒大汽車 (708-HK) 強彈 13.3%、恒騰 (136-HK) 跳漲 5.3%。

分析師指出，雙方過去一直有良好的合作關係，恒大目前的發展情況及未來前景，也值得雙方持續深度合作。而恒大自從實施高增長、控規模、降負債的發展戰略以來，企業體質已朝正向發展。就銷售數據而言，恒大今年 1～6 月合約銷售額人民幣 3567.9 億元，處於產業領先集團中。

(圖片: AFP)

不過即使恒大訴訟案件落幕，但絕大多數港資銀行仍拒絕與恒大往來，如匯豐 (5-HK)、渣打銀行(2888-HK)、中銀香港(2388-HK)、恒生銀行(11-HK) 及建銀亞洲等，多數已暫接受恒大建案的房屋抵押貸款申請。

至於東亞銀行 (23-HK) 表示已核准的貸款申請不受影響，會持續接受已建成的新屋抵押貸款申請。

恒大則是回應指稱，集團在香港的建案各項工作仍依原計劃與進度推動，對於個別銀行的做法，公司不予置評，但仍會有其他銀行對承辦恒大推出的建案房屋抵押貸款保持積極態度，所以認為影響相對輕微。

本周稍早廣發銀行發動一筆價值人民幣 1.3 億元的訴訟，觸發恒大股債雙殺，公司股價自周一起連跌三天。