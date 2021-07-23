〈美股盤後〉病毒溯源美中唇槍舌戰 德儀領跌費半

週四 (22 日) 美國上週初領失業金人數意外激增，疲弱經濟數據、喜憂參半的財報消息，讓美股開盤狹幅走低，所幸蘋果、亞馬遜、 Alphabet 等尖牙股在下週公布財報前群體走揚，道瓊、標普、那指等三大指數終場微幅收紅。德儀重跌逾 5%，拖累費半指數收黑近 0.9%。

政經消息方面，美國多個貿易團體和工會週四致函敦促美國國會採取行動，為半導體振興法案《Chips Act》挹注資金，以保持國家競爭力並強化關鍵供應鏈彈性。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週四受訪時表示，儘管美國國會尚未批准資金，拜登政府正在為 520 億美元半導體扶植計畫做好準備。

地緣政治衝突未歇，世界衛生組織 (WHO) 有意前往武漢進行第二階段新冠病毒溯源調查，並提出了詳細規劃，對此中國拒絕，中國不願配合「實驗室外洩」的調查重點。白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 稱，中國此舉危險且不負責任，美方深感失望。

週四 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 25.35 點，或 0.07%，收 34,823.35 點。

標普 500 指數上漲 8.79 點，或 0.20%，收 4,367.48 點。

那斯達克指數上漲 52.6 點，或 0.36%，收 14,684.6 點。

費城半導體指數下跌 29.3 點，或 0.89%，收 3,259.4 點。

標普 11 大板塊以資訊科技股領漲、金融板塊表現最差。(圖片：finviz)

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