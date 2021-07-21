搶飛天！貝佐斯：藍色起源已賣出1億美元太空船票

今年是太空旅遊的元年！繼維珍銀河創辦人、英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson) 上週完成太空旅行後，亞馬遜創辦人貝佐斯週二 (20 日) 也登上太空，一圓兒時太空夢。

貝佐斯特別感謝亞馬遜的客戶和員工，還提到太空旅行需求相當高，目前藍色起源已售出 1 億美元的太空船票。

貝佐斯週二搭乘自家公司藍色起源 (Blue Origin) 的太空船，完成首次載人太空飛行。同行乘客有貝佐斯胞弟馬克貝佐斯 (Mark Bezos)、美國 82 歲女飛行員馮克 (Mary Wallace Funk)，以及年僅 18 歲的荷蘭富二代奧利佛戴門 (Oliver Daemen)。

貝佐斯週二搭乘自家公司藍色起源 (Blue Origin) 的太空船，完成首次載人太空飛行。 (圖片：AFP)

貝佐斯等一行人週二搭乘藍色起源的新雪帕德號 (New Shepard) 太空船衝上卡門線，來到海拔 107 公里高空，目睹浩瀚宇宙美景，並體驗數分鐘的無重力樂趣，歷時 10 分 10 秒。

藍色起源載人首航圓滿落幕後，貝佐斯召開記者會，對全球擁有 130 萬名亞馬遜員工和數百萬亞馬遜購物者表達感謝。貝佐斯稱：「我由衷地感謝亞馬遜的每一位員工和每一位客戶，因為你們才有了這一切。」

(圖片：AFP)

全球首富貝佐斯持有逾 10% 的亞馬遜股票，是亞馬遜最大的個人股東。亞馬遜目前市值達 1.8 兆美元，將於 7 月 29 日發布最新財報。多年來貝佐斯陸續賣出亞馬遜股票套現，為藍色起源提供資金。

貝佐斯稱：「對我來說，印象最深的是遠眺地球、觀察地球的大氣層，看著地球的美麗和脆弱。」

貝佐斯稱：「我們將為下一代人建造出一條通往太空的道路，讓他們在那裡完成令人驚嘆的事情，而這些事情將有助於解決地球上的問題。」

全球首富貝佐斯持有逾 10% 的亞馬遜股票 (圖片：AFP)

貝佐斯稱：「太空旅行需求相當高，藍色起源計劃今年還會再進行兩次載人太空飛行，目前已收到價值超過 1 億美元的太空旅行訂單。」

貝佐斯 2000 年創立藍色起源，離他創立亞馬遜僅六年，目標是要讓太空飛行變得更經濟實惠。特斯拉執行長馬斯克和英國億萬富豪布蘭森也幾乎在同時開始了這場太空競賽。

馬斯克 2002 年創辦 SpaceX，目標降低太空運輸成本，讓人類移民火星，英國維珍集團的董事長布蘭森 2004 年創立了維珍銀河，希望推動太空旅遊業發展，並於 2019 年 10 月 28 日紐交所掛牌上市。這三大富豪開創了私人商業太空旅遊的新時代。

瑞銀近期估計，太空經濟在十年內達到 30 億美元。

週二藍色起源對手維珍銀河 (SPCE-US) 下跌 1.29% 至每股 32.03 美元。亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.66% 至每股 3,573.19 美元。