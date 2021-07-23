〈陸港盤後〉白酒股賣壓重 上證收黑0.7% 周線連三紅

周五 (23 日)A 股三大指數開低走低，白酒類股遭到外資倒貨，市值王茅台一度跌破每股 1900 人民幣大關，引爆白酒類股賣壓，對上證形成壓力。另一方面，生技類股重挫，導致創業板指持續向下探底。

盤面上，證券類股走揚力撐上證跌幅，不過市場賣壓沈重，投資人紛紛退場觀望，使得成交量大增。今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.38 兆人民幣，創逾一年來新高。

港股方面，受到 A 股下挫的影響，港股只呈現一日紅盤，今日恒指開低震盪後走低。科技類股崩盤，成為拖累恒指的主因，加上恒大家族概念股在急漲一日後，再度急跌，也影響市場人氣。

市場傳出滴滴出行將被重罰，甚至在美股下市，引發投資界譁然。外資撤出觀望後續中國政府要如何整頓科技業，而科技類股的弱勢，已有不少分析師認為下周恒指恐有下探 27000 點支撐的壓力。

恒科指成份股中只有兩檔逆勢收高，而新東方在線 (1797-HK) 跌幅最重，逼近三成，快手 (1024-HK) 則崩跌 12.1%、嗶哩嗶哩 (9626-HK) 重挫 9.7%，反映出受到滴滴出行引爆出一連串監管的影響下，網科類股成為外資賣超主要族群。

截至收盤，上證綜指下滑 0.68%，報 3550.4 點；科創 50 指數下跌 1.18%，報 1563.49 點；深證成指收黑 1.53%，報 15028.57 點；創業板指下挫 2.1%，報 3469.87 點。

本周上證綜指小漲 0.31%，科創 50 指數上漲 2.51%，深證成指小漲 0.38%，創業板指上揚 1.08%。

恒生指數下挫 1.45%，報 27321.98 點、恒生科技指數重挫 2.96%，報 7268.14 點。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 46.59 億元，其中滬股通買超人民幣 4.93 億元，深股通賣超人民幣 51.52 億元。本周北向資金合計買超人民幣 118.23 億元。

法人觀點

方正證券認為，目前 A 股資金在茅台概念與寧德時代概念之間遊走，另一方面權值與中小型類股也在輪動搶游資。在目前市場估值與資金流向嚴重分歧之際，投資節奏很可能在一段時期內再次發生轉換。

