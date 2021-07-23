中國推出中部六省經濟升級方針

中國國務院宣布中國中部六大省份經濟開發方針，內容提出 2025 年和 2035 年兩個階段性發展目標。當中，指出到 2025 年底前使中部地區的品質、效率、動力等三大變革有突破性進展，常住人口城鎮化率年均提高 1 個百分點以上，各區合理分工、優勢互補。到 2035 年則要使中部地區成為現代化經濟體系，產業整體走向中高階，形成基本的綠色低碳生產生活模式。

這次推出中國國務院公布的推動中部地區 (河南、安徽、山西、湖南、江西、湖北) 高品質發展方針中，要求中部地區積極承接新興產業轉移，要強化先進製造業。統籌規劃引導中部地區產業聚落發展，在長江沿線建設中國（武漢）光谷、中國（合肥）聲谷。

同時在京廣沿線建設鄭州電子信息、長株潭裝備製造產業基地；在京九沿線建設南昌、吉安電子信息產業基地；在大湛沿線建設太原新材料、洛陽裝備製造產業基地。建設智慧製造、新材料、新能源汽車、電子信息等產業聚落。打造集研究開發、檢驗檢測、成果推廣等功能於一體的產業鏈。

(圖片: AFP)

中國商務部官員，近幾十年，中國一直在推動「中部崛起」戰略，包括後來的「一帶一路」，也在努力加強中部地區擴大對外開放。隨著交通基礎設施的改善，加上承接東部地區製造業轉移的政策優勢，中部地區在打造製造業現代產業體系和建構「雙循環」新發展格局中都扮演著重要的角色。

目前來看，東部地區承擔著服務業和高技術產業發展的任務，而中部地區基礎設施不斷完善後，也在朝著國際化和市場化方向邁進，特別是自貿試驗區、綜合保稅區等紛紛在中部省份推展，能夠吸引更多外資參與到先進製造業產業鏈和供應鏈的架構當中。

