蔡明介示警台灣面臨三危機 呼籲政府重視

聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介今 (23) 日罕見對外發表評論，指出台灣現正面臨本土科技人才荒、新興科技領域落後及大學教育制度無法銜接高等科技教育等三大危機，恐進一步動搖國本。

蔡明介表示，台灣受少子化及國際化影響逐漸加大，本土科技人才荒開始出現，而人才不足勢必影響國家的科技發展。

他以新興科技領域為舉例，如人工智慧、量子計算、量子通訊，台灣的基礎研究能力與成果已落後甚多，在頂尖國際會議上，台灣關於人工智慧論文發表數量也少於韓國及新加坡，更遑論諸多先進國家已發展出量子電腦及量子通訊衛星等。

再者，蔡明介認為，大學是高等教育的開端，也是科技人才的搖籃，高中則屬國民義務教育的範疇，因此，高中教育階段，要提供義務教育的知識養成，同時紮根大學專業教育所需的基礎；高中教育政策與大學入學考試政策的制定者，應妥慎因應義務教育與高等教育的規劃及銜接，兩者不可偏廢。

蔡明介強調，對於未來有志朝數理及工科等領域發展的學子而言，高中基礎數理教育若學習時數不夠、課程深度不足，必影響紮根，導致未來的科技人才素質降低。

另一方面，他也指出，大學入學考試政策的變動，牽動高中學生的學習重心與學習資源配置，如果考試政策規劃可能導致高中數理教育被輕忽，甚至失去學生與家長應有的重視，勢必影響學生的競爭力。

更需注意的是，蔡明介強調，大學入學考試制度若無法鑑別適性學子繼續銜接高等科技教育，將導致人才錯置，甚至將本土優秀學子推到國外，根據教育部統計，99 學年度高中生直接出國念書為 476 人，107 學年度則已增加至 2000 人左右，長久以來，台灣研發人才將無法銜接而損及國際競爭力，是動搖國本的事。

為了國家的未來，蔡明介向政府呼籲，高中教育乃至於大學入學考試制度，應重視數理教育基礎的奠定，並能有效鑑別數理優秀人才，其影響甚為深遠，不可不慎。