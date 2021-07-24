X實驗室終於又有畢業項目！Alphabet推出機器人軟體公司Intrinsic

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週五 (23 日) 宣布新創投，推出一家名為「Intrinsic」的機器人軟體公司。

Intrinsic 原是 Alphabet「X 實驗室」的「登月項目」，如今正式畢業。Intrinsic 表示，公司正在開發軟體工具，使工業機器人更容易使用，更便宜，更靈活，讓這些工業機器人就可以接觸到更廣泛的消費群。

Intrinsic 執行長 Wendy Tan-White 在一篇部落格文章中提到，公司正在「戮力為數百萬公司、企業家和開發者釋放工業機器人的創造和經濟潛力。」

Alphabet 大約 10 年前推出 X 實驗室，期望它能利用新科技解決全球問題。雖然該「登月工廠」多數項目以失敗告終，但到目前為止，也已經開發出一些項目，包括送貨無人機和網路氣球，其中自動駕駛汽車部門 Waymo 的前景可能最為璀璨。

Intrinsic 的運作將會納入 Alphabet 的「其他賭注」，該部門向來是 Alphabet 的燒錢金爐，今年第一季該部門營收 1.98 億美元，但虧損 11.45 億美元。

機器人技術一直是 Alphabet 感興趣的領域，但也嘗到多次失敗。自 2013 年起，Alphabet 就不斷砸錢在機器人領域，收購了 6 家機器人初創公司，爾後不是關閉就是出售。2019 年初期，Alphabet 又傳出重返機器人領域的消息。

《紐約時報》報導，Alphabet 改進後的機器人項目將更具焦可以透過機器學習，以執行任務的簡單機器。