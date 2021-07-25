〈觀察〉國際疫苗代工入場券 台廠仍有兩大門檻需克服

全球新冠疫苗供不應求，各國積極探詢國際疫苗廠代工機會，台灣也有意搶灘疫苗代工市場，儘管台灣生技產業量能在這波疫情下，努力揮別過去逾 20 年陰霾，不過技術能力以及量產產能還無法達到國際藥廠標準，兩大狀況克服後，才有望拿下疫苗代工入場券。

據統計，今年底前國際疫苗大廠供貨量、最大約 110 億劑，不僅難達成全球人口每人兩劑的施打需求，隨著變種病毒侵襲，疫苗需求量更是高漲，國際藥廠為了滿足市場需求，陸續展開生產銷售布局。

台灣生物產業發展協會榮譽理事長李鍾熙直言，站在國際藥廠角度來看，疫苗代工廠至少需要具備量產能力，其次為技術能力，當代工廠達到兩項基本要求後，顯示該廠已具備一定的商業模式與產業競爭力。

事實上，去年 AZ 藥廠亞洲區總部曾派員來台洽談疫苗代工合作，當時 AZ 開出條件為年產能須達 3 億劑與 3000 萬劑採購額度，當時有意接手的 CDMO(委託研發及生產代工) 廠台康生，年底前最大僅能開出 1.2 億劑，儘管全台 CDMO 廠都來支援生產，也難達到 AZ 需求。

技術能力方面，由於每項不同技術平台開發的新冠疫苗，製程差異也很大，藥廠與代工廠簽約合作前，從技術轉移到量產出貨，耗費的時間成本相當大，因此，只要單一代工廠可滿足需求，藥廠不傾向將產能分散至 3-5 間代工廠。

以台灣近期積極爭取的 mRNA 疫苗代工來看，擁有該技術及量產的藥廠就屬莫德納等少數藥廠，儘管台灣已開始研發相關技術，但還看不到國際藥廠車尾燈，後續還有專利問題、技術能否銜接等問題，台灣要爭取代工並非想像容易。