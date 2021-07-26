8月四項新制上路 育兒津貼加碼、住宅補貼開跑

時序進入 8 月，國內疫情趨於緩和，全國降為二級警戒，金管會為防疫祭出的跨行轉帳免手續費優惠因此喊卡，將全面恢復收費，雖然民眾的小確幸沒了，但家長們的育兒津貼每月加碼 1000 元，不無小補。《鉅亨網》幫讀者整理出 8 月四項新制，攸關民生荷包。

育兒津貼增至 3500 元 公幼學費調降千元

行政院推出「0 至 6 歲國家一起養」政策，育兒津貼 8 月 1 日起，從 2500 元提高到 3500 元，就讀公幼、準公共或非營利幼兒園的學費，也相應各減 1000 元。教育部持續擴增平價幼兒園名額，預計 110 學年度公幼、非營利可增加 1.1 萬個招生名額，總招生數達 23.6 萬名；準公幼增加 5.2 萬名，總計招達 18.6 萬名。

小確幸沒了！跨行轉帳免手續費 8/3 起取消

金管會 5 月 20 日宣布疫情三級警戒期間，網路銀行及行動銀行轉帳手續費全免，實體 ATM 轉帳手續費減收 2 元，以降低民眾群聚感染風險。隨著本土病例減緩，全國降為二級警戒，金管會喊卡此項優惠措施，實施至 8 月 2 日止，自 8 月 3 日零時起恢復原收費。

租屋族注意！三大住宅補貼申請開跑

內政部營建署推出多項住宅補貼，今年第 1 輪受理申請期間為 8 月 2 日至 8 月 31 日，受理項目包含租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，租屋每戶每月補貼依照各縣市不同，約 2000 至 8000 元不等，1 年最高 9.6 萬元，若去年申請通過者，今年只要同意主管機關帶入前次申請資料，就無須再次申請。

股東會容留放寬 8/16 後可採視訊輔助

今年股東會旺季遭逢本土疫情干擾，金管會 6 月底緊急開放實體股東會放寬室內上限 20 人、室外 40 人，隨著疫情降至二級警戒，自 7 月 27 日起，股東會容留人數限制可依指揮中心公告的規定辦理，也就是室內 50 人、室外 100 人集會活動規定。

8 月 16 日後召開股東會的公發公司，若議案中沒有董監改選或超額選舉，可採實體加視訊輔助，以分散股東人流、降低染疫風險，預估逾千家公司可採用。