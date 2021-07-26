〈美股盤前要聞〉美超級財報週登場 美股期貨小跌

美股超級財報週登場，包含蘋果、微軟、特斯拉等重量級科技公司財報將揭曉，美國今日也將公布 6 月新屋銷售數據。美股期貨週一 (26 日) 小跌，道瓊期貨跌 0.38%，標普 500 期貨跌 0.24%，那斯達克 100 期貨跌 0.12%。

1. 亞馬遜今年可能接受比特幣支付

比特幣在週一 (26 日) 延續了週末的漲勢，飆升至接近 40000 美元。分析師認為，上漲的部分原因在於投資人不再看跌，以及亞馬遜 (AMZN-US) 計畫將使用加密貨幣支付的傳聞。

有外電報導指出，亞馬遜將允許用戶通過加密貨幣來進行交易支付，像是比特幣。該集團也正在招聘具備數位貨幣及區塊鏈相關經驗的人才，以領導該公司的支付團隊，並為亞馬遜制定數位貨幣和區塊鏈策略和產品規畫。

比特幣在週一一度上漲了 15% 至 39681 美元，目前價格來到約 38490 美元。其他虛擬貨幣也紛紛出現漲幅，包括以太幣等。

2. 美債波動率指數急升

隨著聯準會會議召開在即，追蹤美債的隱含波動率的 ICE BofA MOVE 指數，自 7 月中以後急升，表明債券交易員為市場出現更多動盪做好了準備。

ICE BofA MOVE 指數已經升至 65 左右，是近 4 個月以來的高點，先前在 6 月 10 日，指數曾跌至 48 附近。

市場對 Delta 變種病毒對經濟前景威脅的擔憂，導致了這一結果。接下來，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對每月 1200 億美元的債券購買計畫，要如何削減、何時調整，成為關注的焦點。

3. Alphabet 推出機器人軟體公司 Intrinsic

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週五 (23 日) 宣布新創投，推出一家名為「Intrinsic」的機器人軟體公司。

Intrinsic 原是 Alphabet「X 實驗室」的「登月項目」，如今正式畢業。Intrinsic 表示，公司正在開發軟體工具，使工業機器人更容易使用，更便宜，更靈活，讓這些工業機器人就可以接觸到更廣泛的消費群。

Intrinsic 的運作將會納入 Alphabet 的「其他賭注」，該部門向來是 Alphabet 的燒錢金爐，今年第一季該部門營收 1.98 億美元，但虧損 11.45 億美元。

4. 莫德納疫苗獲歐盟藥管局建議青少年接種

歐盟藥品管理局（EMA）周五（23 日）建議莫德納（Moderna）的新冠疫苗擴大用於 12 至 17 歲的青少年。

EMA 表示，針對逾 3,700 名 12 至 17 歲的青少年的研究顯示，莫德納疫苗能產生與成人類似的抗體反應，副作用也與成人相同，大多以手臂痠痛、頭痛、疲勞等最為常見。

該公司股價上周三正式納入標普 500 指數成分股，今年來截至周五累計飆漲 223.2%，遠勝大盤 16.3% 漲幅。

5. 美長債實質殖利率跌至歷史新低

Delta 變種病毒迅速蔓延，對經濟復甦預期構成威脅，美國 10 年期公債實質殖利率週一 (26 日) 跌至歷史新低。

剔除通膨因素後的 10 年期美債實質殖利率週一下滑至 - 1.127％，然而，10 年期美債平衡通膨率穩定落在 2.34%，後者為 10 年期美債與抗通膨債券 (TIPS) 間的利差，會隨著通膨預期上揚而走升，反映出 Delta 病毒正在加劇投資人對於經濟增長減速的擔憂情緒。

Fed 即將在週四 (29 日) 召開 7 月利率會議，做出決定前夕，市場情緒躁動不安，交易員也大幅下調收緊政策的預期。