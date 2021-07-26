〈美股早盤〉科技重磅財報前夕 美股小幅開低、監管利空續打壓中概股

科技巨頭的重磅財報發布前夕，美股週一 (26 日) 全數開低。截稿前，道瓊工業指數小跌 18 點或 0.05％，那斯達克綜合指數跌逾 0.1％，標普 500 指數於平盤震盪，費半小跌近 0.3。中國整肅的利空消息持續打壓中概股走勢。

中國上週末宣布強化監管補教業後，新東方 (EDU-US)、高途 (GOTU-US) 及好未來 (TAL-US) 等中概教育股血流成河，且週一開盤延續上週跌勢，其他中概科技股如阿里巴巴 (BABA-US)、滴滴 (DIDI-US)、京東 (JD-US)、拼多多 (PDD-US) 和貝殼找房 (BEKE) 均受拖累，開盤普遍全數下挫。

另一方面，市場對復甦力道疲軟的擔憂，導致航空、郵輪、飯店和能源股在內的週期股走低，10 年期美債殖利率再度回落，截稿前下跌至 1.266％，剔除通膨後的 10 年期美債實質殖利率週一跌至歷史新低。

儘管 Delta 變種病毒為經濟復甦蒙上陰影，美股財報季開跑迄今，企業財報表現仍相當亮眼，本周關注焦點將落在蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等科技巨頭財報，以及 Fed 7 月利率決議，為企業復甦和政策前景提供線索。

其他資產面，比特幣週一一度逼近 4 萬美元大關，創下 6 月中以來最高，截稿前報 3.83 萬美元，此前傳出亞馬遜考慮年底前開放比特幣付款，Riot Blockchain(RIOT-US)、Marathon Digital Holdings(MARA-US) 等區塊鏈概念股開盤齊揚。

截至台北時間週一 (26 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 17.78 點或 - 0.05%，暫報 35043.77 點

那斯達克綜合指數下跌 20.90 點或 - 0.14%，暫報 14816.09 點

標普 500 指數上漲 1.17 點或 0.03%，暫報 4412.96 點

費半下跌 8.92 點或 - 0.27%，暫報 3271.14 點

台積電 ADR 下跌 1.05% 至每股 115.57 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.266%

紐約輕原油下跌 0.57％ 至每桶 71.66 美元

布蘭特原油下跌 0.34% 至每桶 73.85 美元

黃金上漲 0.01% 至每盎司 1801.90 美元

美元指數下跌 0.15% 至 92.79 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

洛克希德馬丁 (LMT-US) 早盤下跌 0.05％，至 380.77 美元。

洛克希德馬丁週一盤前公布 2021 年 Q2 營收報 170 億美元，年增 5%，高於市場預期，(GAAP) 每股純益報 6.52 美元，略低於預期，首席財務長 Ken Posenriede 表示，因航空業業績表現不佳，導致該公司的高度機密項目在 Q2 虧損 2.25 億美元。

騰訊音樂 (TME-US) 早盤下跌 9.94％，至 9.70 美元。

中國反壟斷機關上週六 (24 日) 下令騰訊音樂 30 天內放棄串流音樂的獨家版權，並針對騰訊 5 年前收購中國國家音樂集團股權一案，對騰訊處以人民幣 50 萬元罰款。

飛利浦 (PHG-US) 早盤下跌 4.36％，至 45.85 美元。

因醫療設備需求持續增長，荷蘭皇家飛利浦公司週一公布 Q2 銷售額報 42 億歐元，同店銷售增長 9%，調整後 EBITA 報 5.19 億歐元，均優於市場預期，並宣布將執行 15 億歐元的庫藏股計畫。

不過，為了應付 6 月時自美國召回的數百萬題睡眠呼吸器，飛利浦 Q2 再提撥 2.5 億歐元準備金。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:00 將公布美國 6 月新屋銷售年化總數，預期 80 萬戶，前值 76.9 萬戶

台北時間 22:00 將公布美國 6 月新屋銷售年化月增率，預期 4.0%，前值 - 5.9%

台北時間 22:30 將公布達拉斯 Fed 7 月製造業活動指數，預期 32.1，前值 31.1

華爾街分析：

高盛 (Goldman Sachs) 美國股票策略師 David Kostin 認為，Delta 變種病毒對美股構成的風險應較小，從經濟角度來看，美國的疫苗廣泛接種和防疫策略顯示即使確診數繼續上升，醫療和經濟的下行風險也相當有限。

Kostin 續指，從流動性角度來看，強健的家戶現金水平和企業股票回購，可望繼續將資金推向股市，並增加投資人將股市修正視為買入機會的可能性。

NatWest Markets 分析師 Kevin Cummins 表示，Fed 主席鮑爾在 7 月利率會議結束後傳達的主要訊息，應該和 7 月中旬的國會證詞一致，他當時表示 Fed 不急著收緊購債計畫，但他可能向市場參與者釋出一項明確的訊息，即縮表行動已經正式開始倒數計時。

摩根大通 (JP Morgan) 資產管理策略師 Hugh Gimber 認為來自中國的監管政策正在影響市場情緒，對於確診病例增加是否導致新一輪封鎖和更多供應鏈瓶頸的擔憂，也引發部分悲觀情緒。