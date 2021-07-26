〈泰博法說〉今年營收拚新高 明年看好遠距醫療商機

泰博 (4736-TW) 董事長陳朝旺今 (26) 日表示，今年下半年快篩試劑出貨量持續成長，但額 / 耳溫槍、血氧機呈現衰退，下半年業績將於上半年相當或小幅成長，明年看好疫情帶動遠距診療商機，相關產品營收貢獻將逐步放大。法人估，泰博今年全年營收有機會突破 60 億元，創歷年新高。

展望後市，陳朝旺指出，由於快篩試劑今年第 2 季才開始出貨，因此下半年出貨將超越上半年，血氧機、額 / 耳溫槍需求進入穩定期，出貨量將略為下滑，產品出貨相互抵銷下，下半年營收約與上半年相當。

陳朝旺說，明年疫情過後，整體醫材市場仍穩定成長，尤其疫情帶動遠距醫療需求快速升溫，公司已開發相關醫療產品，目前營收約 1 億元，但遠距應用範圍廣，將是未來成長營運動能。

血糖機產品方面，陳朝旺表示，由於該產品部分零組件，過去受到原物料短缺影響，供貨受阻，不過目前缺料狀況排除，今、明年出貨量相當；另外，連續血糖監測 (CGM) 產品，原預期今年底完成臨床試驗，但受到台灣疫情影響，臨床試驗被迫往後遞延一年，未來優先推廣至台灣與歐洲市場。

快篩試劑部分，陳朝旺補充，目前與慈濟合作開發綜合抗體快篩，相較於一般抗體快篩檢測體內病毒量，其開發的綜合抗體快篩，是檢測已注射疫苗的人體內抗體數據，是否達到保護力。

陳朝旺說，綜合抗體快篩競爭對手少，僅有新加坡一家廠商的產品取得美國 FDA 許可，公司開發的綜合抗體快篩已申請歐盟認證，有機會下個月開始出貨至海外，台灣同樣進入緊急使用授權 (EUA) 審查階段。