揚明光學Q2轉盈 EPS 0.11元 本季光學、車用出貨續增

光學元件廠揚明光學 (3504-TW) 第二季受惠產品組合有利挹注下，單季由虧轉盈，稅後純益 1272 萬元，每股純益 0.11 元，不過今年上半年仍為虧損，稅後虧損 1979 萬元，每股虧損 0.17 元。揚明光預期，第三季光學零組件與車用鏡頭出貨，將較第二季增加。

揚明光表示，第三季營運要視客戶端與供應端零組件供應情形而定，依當前資訊來看，微投光機、智能家居鏡頭與 3D 列印，出貨恐較第二季減少，而光學零組件與車用鏡頭出貨，估較第二季增加，整體出貨約與第二季相當。

揚明光第二季營收 10.98 億元，毛利率 18.37%，季增 4.78 個百分點，年減 0.71 個百分點，稅後純益 1272 萬元，較上季及去年同期由虧轉盈，單季每股純益爲 0.11 元，結束連續 6 個季度的虧損。

揚明光上半年營收 21.32 億元，毛利率 16.05%，年減 1.77 個百分點，稅後虧損 1979 萬元，每股虧損 0.17 元。

揚明光第二季營收 10.98 億元，季增 6.1%，相較於第一季，3D 列印及智能家居鏡頭出貨增加，微投光機因主要晶片供應短缺，出貨減少。2021 年第二季因產品銷售組合差異影響，高毛利產品出貨佔比增加，營業利益及稅後淨利均較上一季增加。