高盛：周期股已跌過頭 落後補漲行情可期

過去一個月，新冠疫情捲土重來，使對經濟敏感的周期股面臨大量拋售，不過高盛 (Goldman Sachs) 策略師認為周期股已經跌過頭，現在是買進這些類股的時機點。

高盛首席美國股票策略師 David Kostin 表示，航空股和飯店股近期屈居下風，分別較 52 週高點下跌 19% 和 11%，不過若該公司對經濟前景的判斷正確，這些類股未來幾個月應該有機會反彈。

Kostin 還稱，能源股交易價也較一個月前低 12%，鑑於自家大宗商品策略師看多油價前景，這對能源股來說或許是個戰術機會。

雖然標普 500 指數上月創下新高，但萬豪 (MAR-US)、希爾頓(HLT-US)、精品國際(CHH-US) 和 Host(HST-US)等連鎖酒店股價均呈下滑，其中表現最差的莫過於 Host，跌幅達 10.5%。

此外，達美航空 (DAL-US)、西南航空(LUV-US)、美國航空(AAL-US)、捷藍航空(JBLU-US) 和聯合航空 (UAL-US) 過去一個月也跌了至少 5%，其中聯合航空下跌 12.5%，成為過去 4 週表現最糟的航空股。

高盛還發現，追蹤美國交易市場市值前 1000 大公司的羅素 1000 指數 (Russell 1000 Index) 中，今年銷售增長逾 25%，且明年銷售增長潛能為正數的 31 支周期性成份股，自 5 月中以來的股價中位數跌幅為 14%。

Kostin 認為，Delta 變種病毒對美股構成的風險應該較小，從經濟角度來看，廣泛的疫苗接種和防疫策略顯示，即使確診數繼續上升，醫療和經濟下行風險也有限，從流動性角度來看，強勁的家庭現金餘額和企業股票回購應該會繼續推動資金進駐股市，讓市場參與者更相信修正將成為下一個買點。

高盛預計，今年家庭股票需求總額將達 4000 億美元，美企股票回購規模估達 3000 億美元。