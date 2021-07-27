美房市疫情間海外銷售下滑 近期再現中國購房大軍

新冠疫情肆虐的第一年，美國民眾正在瘋狂買房之際，海外買家活動銳減，不過近期中國買家正重返美國房市。

全國房地產經紀人協會（NAR）的數據顯示，自去年 4 月至今年 3 月，賣給外國買家的美國房屋銷售減少 31% 至 10.7 萬間，創下 2011 以來最低單位數與最低銷售額。

NAR 經濟學家 Lawrence Yun 表示，因為疫情封鎖、國際旅行限制，造成海外買家過去一年在美購屋大幅下滑並不意外，但即使沒有海外買家，美國房市依然強勁。

中國、加拿大、印度、墨西哥、英國是美國房產前 5 大海外買家，而中國、加拿大、墨西哥以美元計算的交易額下降至少 50%，英國是前 5 名中唯一成交金額較去年同期增加的國家。

尤其中國買家最值得注意，因為在過去 10 年，中國已成為美國住房需求的主力買家，儘管在前總統川普執政期間回落，但目前又現中國買家湧入。

中國房地產網站居外網（Juwai IQI）執行董事長 Georg Chmiel 說，拜登政府對提振海外購房需求有正面的影響，因為美國的政策動向更容易預測、簽證也更容易取得。

Chmiel 也表示，其中部分原因是對抗新冠疫情已持續一年多，隨國際旅遊限制解除，飛往美國航班重啟，降低決定購買的影響。儘管美國目前房價比疫情前高出約 15%，但實際上可能是對海外買家的一種激勵。

Chmiel 表示，價格上漲創造出需求，因為購房者會憂心錯失良機，而且海外買家仍認為美國是不錯的房產投資地點，按照全球房市坪數計算，在美國房產遠比香港或倫敦的房屋便宜。

儘管疫情爆發，海外買家的首選置產地點仍未有太大變化。佛羅里達連續霸占 13 年榜首，在海外購房比率中占 21%、加州占 16% 排名第二，接著是德州占 9%、亞利桑那州占 5%，紐澤西與紐約各占 4% 名次並列。

海外買家受潛在的高投資回報以及將美國視為現金避風港的推動，在持續在美國置產，特別是中國買家，在為自己的孩子買房，也藉此讓孩子在美國接受高等教育。