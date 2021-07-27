美中天津會談登場 掀敏感議題互開炮

美中天津會談登場 掀敏感議題互開炮2021/07/27 03:36鉅亨網編譯羅昀玫美中天津會談登場 掀敏感議題互開炮。(圖片：美國駐華大使館)Tag美國中國拜登香港新疆妖魔化王毅謝鋒美中天津會談登場，這是美國總統拜登一月上任來，雙方外交高層第二度交鋒，美國副國務卿雪蔓 (Wendy Sherman) 週一 (26 日) 赴中國天津，與中國外交部長王毅、副部長謝鋒會面。 雪蔓向中方提到許多敏感問題，包括香港、台灣和新疆人權議題、呼籲中方配合世衛 (WHO) 新冠病毒疫源調查、關切氣候變遷、反毒、反核等合作議題。中方直批美方把中國當作假想敵，並提出兩份清單，一是要求美方糾正錯誤，另一是提出關切的重點。 持續更新... 延伸閱讀美中關稅戰持續 穆迪：美國企業負擔了大部分成本美中關係破冰？雙方商務部長同意推進貿易投資關係川規拜隨 傳葉倫無意重啟美中戰略經濟對話葉倫：美中貿易協議並未真正解決兩國根本問題貿易戰和疫情彷彿不曾發生 美中進出口達近年最繁忙水準股神巴菲特致富的秘訣？1999年他的回答迄今仍有用特斯拉財報即將解密！女股神堅持特斯拉上看3000美元下一步要登月！貝佐斯願付NASA 20億美元