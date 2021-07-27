美中天津會談登場 掀敏感議題互開炮

美中天津會談登場，這是美國總統拜登一月上任來，雙方外交高層第二度交鋒，美國副國務卿雪蔓 (Wendy Sherman) 週一 (26 日) 赴中國天津，與中國外交部長王毅、副部長謝鋒會面。

雪蔓向中方提到許多敏感問題，包括香港、台灣和新疆人權議題、呼籲中方配合世衛 (WHO) 新冠病毒疫源調查、關切氣候變遷、反毒、反核等合作議題。中方直批美方把中國當作假想敵，並提出兩份清單，一是要求美方糾正錯誤，另一是提出關切的重點。

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