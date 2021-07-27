〈遠百股東會〉徐旭東：看好下半年報復性消費動能將更強勁

連鎖百貨業者遠百 (2903-TW) 今 (27) 日召開股東常會，由於今日起疫情降級，政府也規劃再推振興券，遠百董事長徐旭東表示，防疫還是不能鬆懈，看好下半年報復性消費潮將再次湧現，可望比去年更強。

徐旭東說，消費券是有趣的議題，直接發現金很好用，有助刺激經濟，但政府動作一定要快，且發的越多越好。

對於今年國內景氣，徐旭東認為，由於國人消費動能並未流向國外，上半年因疫情沒有出現的購買力道，下半年會出來，事實上國人購買力佳，「大牌和貴的東西、裝飾品都賣得好，大家悶不住還是會到百貨看看新產品，買氣看起來不會差」。

遠百進一步指出，去年的報復性消費潮占遠百總營業額比重達 4-6%，不排除今年占比將更高。

另外，徐旭東提到，為調整營運體質在中國已關閉多家店點，關店的時間選得不錯，接下來就是關掉的店要再補回來，將持續找尋合適的標的。

對於國內其他量販業者家樂福傳出售一事，徐旭東僅回應「這個是祕密我不能跟你們講」。

至於如何對國內防疫打分數，徐旭東僅回應，「講實在話政府的確很努力，但不能對此打分數，打得不好我會被很多人罵」。

遠百今日在股東會中通過盈餘分配案，每股將配發現金股利 1.1 元。