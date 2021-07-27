陽明喜迎1.2萬TEU新船 將投入美國線添旺季業績動能

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (27) 日宣布，向船東正榮汽船株式會社租入的全新 11,000 TEU 級貨櫃輪「帆明輪」(YM Travel)竣工交付，配合 THE 聯盟航線規畫，將於 7 月 30 日起投入亞洲往返美洲的 PS6 航線，在旺季艙位供不應求之際增添新動能。

陽明表示，因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建 14 艘 11000 TEU 級貨櫃輪，帆明輪為此系列第 6 艘，可裝載約 11,860 個 20 呎標準貨櫃，配備有 1,000 個冷凍櫃插座，並配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備。

由於此款船舶具船長和船寬較短的設計特性，可加速碼頭靠泊效率，也可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，將使陽明航線配置規劃更具彈性，而透過船隊船型優化，有利於應變國際情勢與環保法規造成的航運環境變化。

陽明強調，近期海運市場持續暢旺，導致全球運輸需求急遽攀升，新船交付有助於最大化艙位效用。

陽明今日股價再度遭摜至跌停板，7 月至今跌幅逾 30%，事實上，目前基本面並未有太大變化，正值海運傳統旺季，陽明總經理杜書勤已表態看好，下半年市況比起上半年不會有太大變化，供需缺口甚至會擴大，樂觀看待營收和獲利將繼續維持高檔。