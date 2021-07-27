軟板廠圓裕積極開發車載應用產品 預計明年上半年申請上市

專注利基型電子產品軟板及線材廠圓裕企業 (6835-TE)，將在 8 月 4 日登錄興櫃交易，預計 2022 年上半年申請上市掛牌，預估今年下半年營收將優於上半年 13.52 億元，上下半年營收比重爲 45 比 55。

圓裕今年上半年營收 13.52 億元，年增 21%，圓裕近年積極開發開發車用市場，副總經理郭明豐今天在法人說明會中指出，預計最快今年第四季電動機車應用產品的電池線材將開始出貨。

圓裕目前股本 6.02 億元，2020 年營收 24.81 億元，毛利率 23%，稅後純益爲 1.64 億元，每股純益 2.98 元，目前在台灣新店及江蘇昆山都有設廠，2020 年的出貨結構中，軟板營收 87.09%，線材占 12.91%。

圓裕成立於 1980 年，至今超過 40 年，多年深耕於軟板及線材結合的產品設計，透過優異技術開發能力提供一站式整合解決方案及全製程廠內生產服務，聚焦高階利基型電子產品之軟板與線材應用，並成為國際知名大廠工業智慧手持裝置、軍工規筆電的軟板主力供應商。

郭明豐指出，就產品應用別來看，目前包括工業智慧手持裝置、軍工規筆電軟板占整體營收超過 50%，在車用裝置上，包括電動機車應用產品的電池線材將開始出貨，而 2020 年第一季的電動車應用產品可望開始出貨。