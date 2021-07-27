遠百Q2虧逾1億元 近9年來首見虧損

連鎖百貨業者遠百 (2903-TW) 董事會今 (27) 日通過第二季財報，單季稅後虧損 1.26 億元，每股虧損 0.09 元，是 2012 年第三季以來首見虧損，顯示疫情對於百貨業第二季的營運衝擊甚鉅。

遠百第二季合併營收 70.83 億元，年減 10.89%，創下 2000 年第三季以來單季新低，營業毛利 34.1 億元，年減 16.84%，毛利率 48.14%，年減 3.44 個百分點，營業利益 9772 萬元，年減 87.83%，營益率 1.38%，年減 8.64 個百分點，稅後純益虧損 1.26 億元，每股純損 0.09 元。

由於第二季遭逢國內本土疫情衝擊，遠百上半年合併營收 164.26 億元，年減 0.95%，營業毛利 81.63 億元，年減 2.04%，毛利率 49.69%，年減 0.56%，營業利益 13.72 億元，年減 5.16%，營益率 8.35%，年減 0.38 個百分點，稅後純益 5.77 億元，年增 45.78%，每股純益 0.41 元。

遠百董事長徐旭東認為，國內民眾購買力強，在無法出國旅遊的情況下，上半年因疫情沒有出現的購買力道，下半年有望爆發，看好下半年的報復性消費潮，預料今年報復性消費潮占遠百總營業額比重可望較去年的 4-6% 再提升。

隨著疫情警戒從第三級降至二級，遠百全台營業時間全面恢復正常，將從 29 日起舉辦遠百年中慶至 8 月 22 日，針對買氣熱絡的高單價商品祭出國際精品 12% 回饋，全力激發消費動能。