NCC否准TBC股權交易 呂芳銘提行政訴訟

國家通訊傳播委員會 (NCC) 日前否准大大數位匯流併購 TBC 案，TBC 上層管理公司 Dynami 負責人、亞太電 (3682-TW) 董事長呂芳銘今 (27) 日提兩大主張，包括股權未頻繁交易及負債比狀況良好，認為 NCC 決議結果與實際情況有落差，將提行政訴訟。

NCC 日前決議，基於經營實態、產業發展與其他公共利益考量，否決呂芳銘出讓個人投資的管理公司 Dynami Vision 65% 股權，給大豐有線電視大股東、大大數位匯流董事長戴永輝。

NCC 認為，Dynami 2017 年取得 TBC 有線電視集團經營權後，連同本次申請案，3 年內經歷多次經營權或股權之重大變動。

對此呂芳銘反駁，2017 年與鴻海 (2317-TW) 集團郭台銘合資成立 Dynami 公司，做為收購投資 TBC 有線電視集團依據，將過去外資掌控的有線電視回歸本土，落實公司治理。

後續郭台銘投入黨派初選，為避免黨政軍條款疑慮，依照 NCC 行政指導並履行承諾，郭台銘將 TBC 20% 股權轉讓給呂芳銘、呂芳銘持股比也達 100%。呂芳銘認為，此次出讓 65% Dynami 股權給大大數位匯流，才算是近期最大股權變動。

NCC 則指出，Dynami 短期經營後，即尋求其他第三方受讓者接手營運，未符新進經營者應致力改善 TBC 有線電視集團營運情形與負債比率。

呂芳銘表示，2017 年 NCC 對 Dynami 的許可函中，共有 22 項負擔項目及 3 項承諾，不過都未記載 TBC 旗下 5 家有線電視系統負債比率應低於多少，再者，近 3 年來 Dynami 隨時向 NCC 申報進度且不曾漏失。

呂芳銘強調，TBC 近年持續提升基礎架構設備，是國內首家進行數位化的有線電視業者、首個成立 4K、8K 攝影棚，提升內容品、以及提供 1G 網路服務，2017 至 2020 年總資出金額超過 60 億元，負債比甚至有小幅好轉。