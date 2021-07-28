Seafood不見了！高通膨讓美國餐廳的美味海鮮消失

週二 (27 日) 《彭博社》報導，海鮮價格正瘋狂高漲，令餐廳業主不敢恭維，紛紛排除海鮮菜單來因應，美國人上餐館吃不到螃蟹、扇貝等新鮮海鮮的狀況，正成為美國高通膨的縮影之一。

根據 NielsenIQ 的數據，截至 7 月初的 12 個月內，海鮮價格較前一年上漲約 11%，新冠疫情前，一條比目魚售價約 16 美元，但同樣大小的比目魚目前價格已暴漲到 28 美元。螃蟹從每磅 18 美元漲到 44 美元。

全美各地許多餐廳因新鮮海鮮的成本不堪負荷，紛紛將龍蝦、螃蟹、魚類、貝類和其他海鮮從菜單上刪除，不然就是換上諸如蟹肉丸子等海鮮加工食品來因應。

餐館示意圖 (圖片：AFP)

美國的高通膨正讓許多餐飲業有感，隨著經濟解封，施打疫苗人數普及，餐廳需求飆升，海鮮供不應求，但造成海產供貨短缺和價格飆升的因素還有很多，包括港口擁塞、沒有足夠的漁民、卡車司機不夠等。

美國國家漁業協會 (National Fisheries Institute) 公關副總裁 Gavin Gibbons 說，海鮮價格高漲、缺貨等問題是美國塞港問題嚴重的後遺症之一，這引發了美國消費者和企業的抱怨。

勞動力短缺已造成港口嚴重擁堵的狀況，而且港口相關成本將比去年高出 20 倍，缺乏漁民也是另一個根本問題。

美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 的一份報告顯示，疫情期間餐館停業，導致了許多服務業人員的經濟損失，迫使他們在新的領域尋找工作。

佛州一家漁業公司經理 Michael Priebel 說，美國大多數漁民年齡超過 40 歲，很少有年輕人踏入這個領域，很多人都轉入建築業，捕魚的人越來越少，而且漁民年紀大了，捕魚變得越來越貴。

北美最大食品及相關產品經銷商 Sysco Corporation (SYY-US) 稱，自去年夏天疫情封鎖以來，龍蝦庫存一直很低，黃金季節出海捕撈漁獲的船員也減少了。隨著季節的推移，供應正得到補給，但由於人們用餐需求恢復，價格仍居高不下。

與此同時，勞動力成本也在上升。為了吸引廚師返工，許多餐廳將廚師薪資提高到了每小時 16 美元，並對餐廳員工加薪。

種種不利因素加總起來，正讓海鮮價格瘋狂飆升，讓美國餐廳不得不因為成本考量，唱起美味海鮮的輓歌。

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