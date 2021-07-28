澳洲疫情兩樣情 新南威爾斯州恐延長封城 維多利亞州放寬規定

澳洲維多利亞州州長安德魯斯 (Daniel Andrews) 在 27 日 (週二) 宣布，由於當地的新冠肺炎 (COVID-19) 新增確診案例減少，將依照原定計畫在當天晚間放寬封城規定。另一方面，新南威爾斯州和首府雪梨則由於新增確診案例快速增加，封城措施預料延長。

傳染力強大的 Delta 變種病毒株，正在新南威爾斯州首府雪梨肆虐。疫情在包含南澳州在內的 3 個州蔓延，也造成澳洲半數以上人口、將近 2600 萬人成為封城管制的對象。

新南威爾斯州在過去 24 小時內有 172 人確診，高於前一天的 145 人，也是近 16 個月來的新高紀錄。當中至少有 60 人在感染新冠肺炎之後與他人接觸。該州目前有 169 名新冠肺炎患者住院治療，其中有 46 人住進加護病房。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安 (Gladys Berejiklian) 表示，會在本週內決定是否延長封城管制。然而，目前新南威爾斯州只有不到 13% 人口接種疫苗，一般認為當地的外出管制將延長。

另一方面，維多利亞州當局在 27 日表示，該州有 10 例的新增確診，低於前一天的 11 例。從 28 日開始，當地市民不問理由都可外出，但部分規定持續實施，包括禁止訪客到家中拜訪，室內外也須戴口罩。

受封城管制影響，澳洲在過去 2 年陷入第 2 次經濟萎縮的可能性也隨之大增。不過澳洲財政部長佛萊登柏 (Josh Frydenberg) 27 日表示，現在討論景氣萎縮為時過早。