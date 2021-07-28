加速電動車轉型？福斯傳將收購歐洲租車巨頭Europcar

路透 (Reuters) 周二 (27 日) 報導，德國汽車巨頭福斯汽車正就收購歐洲租車龍頭 Europcar 進行談判，潛在估值達 25 億歐元 (約 30 億美元)，正式結果有望於周三公布。

Europcar 證實正在討論以每股 0.5 歐元的潛在報價出售，而福斯已重啟談判，正在促成交易。兩位消息人士表示，若談判成功，雙方最早可能在周三宣佈合作。

Europcar 是歐洲租車龍頭，但去年疫情的爆發波及旅遊業，導致該公司營收驟降 45%，淨虧損一度達 6.45 億歐元，Europcar 將於周三公佈上半年財報。

福斯過去曾擁有 Europcar，並於 2006 年以 33 億歐元售予歐洲投資集團 Eurazeo。不過， 鑒於消費者傾向租車而非買車的趨勢興起，福斯 6 月底表示正考慮以每股 0.44 歐元的報價收購 Europcar 的多數股權，但最終遭 Europcar 拒絕。

福斯認為收購後將能使用租賃平台，以達成長期交通願景，並加強其產品和服務範圍。

業內人士表示，福斯收購後能透過 Europcar 的租賃網路，幫助其成為不同交通選擇的供應商。Kepler Capital 分析師表示，收購 Europcar 將有利福斯發展電動車並實現壓低車隊平均二氧化碳排放量的目標。