臉書將祭廣告禁令 限制業者針對青少年投放定向廣告

臉書 (FB-US) 周二（27 日）發布一系列關於年輕用戶的公告，不再允許廣告商向 18 歲以下用戶據其喜好與網頁活動在臉書上投放廣告。

這一改變意味著廣告商往後在臉書、Messenger 與 Instagram 只能透過年齡、性別、定位向 18 歲以下用戶投放廣告，而非依據其喜好與網頁活動。

臉書旗下 Instagram 在部落格的文章提到，之所以做出此改變，是認同青年權益倡導團體的看法，認為對青少年的廣告投放會構成潛在的危險。

臉書發言人表示，公司收集的用戶數據不會有任何變化。臉書也說 16 歲以下用戶加入 Instagram 後，會自動設定成私人帳號，避免暴露在成人或有害內容中，但用戶仍能透過設定將其轉為公開帳號。

除此之外，臉書計畫推出 13 歲以下用戶使用的兒童版 Instagram，遭美國國會議員與司法部長猛烈抨擊後，臉書對年輕用戶的使用政策一直備受關注。

今年初逾 40 州的司法部長聯合投書臉書執行長祖克伯，要他放棄推出兒童版 Instagram 的計畫。

臉書表示，目前正在開發青少年專屬的體驗版 Instagram（Instagram experience for tweens），並表示推出體驗版的目的是讓父母在年幼孩子的社群媒體上有更大的透明度與控制。

目前幾家大型社群媒體公司也針對年輕用戶推出對應版本，如臉書的 Messenger Kids、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 YouTube 推出的 YouTube Kids 等。

支持者認為，社群媒體平台已是日常生活的一部份，科技公司能推出更安全的平台供青少年使用是再好不過。不過反對方卻認為，臉書不應該開發專屬平台，因為不僅會影響青少年心理健康發展，也會有隱私風險。