榮耀市佔重返雙位數 成為中國前三大品牌

周一 (26 日) 消息人士指稱，榮耀內部論壇發布消息表示，第三方研究機構最新的數據顯示，榮耀在中國市場比重持續攀升，周比重達 14.6%，已經成為中國手機市場前三大的品牌。

榮耀表示旗下推出的榮耀 50 系列吹響公司前進的號角，Magic 3(8 月 12 日發布) 將開啟榮耀邁向高階崛起之路。

自從華為 9 月正式宣布無法供應手機晶片以來到到榮耀 50 系列推出，榮耀經歷 211 天的困境。在海思晶片斷供之初，榮耀在中國的市佔一度高達 16.7%，名列中國第二名。但在與華為分家後，市佔則重挫至 3%。隨著供應鏈回歸正常，今年 5 月末，榮耀市場比重爬升至 9.5%。

(圖片: AFP)

這此數據攀升至雙位數的主要因素是榮耀上個月推出榮耀 50 系列。該系列搭載高通驍龍 778G 晶片，售價人民幣 2699 元起。業內透露指出榮耀 50 的定價大幅低於之前預期，目的可能是為了先衝銷售量。因此通路商在看到報價後，訂貨非常積極，銷售情況也非常好。

榮耀在推出榮耀 50 得到不錯的迴響後，接下來的挑戰是進軍高階市場。8 月 12 日，榮耀將發布定位高階旗艦的 Magic 3 系列手機，搭載高通驍龍 888 晶片，以不輸給華為 Mate 與 P 系列等級亮相。

榮耀 CEO 趙明曾表示，榮耀繼承華為手機最核心的研發團隊，這也是榮耀衝擊高階市場最大的信心。

海思晶片斷供後，華為高階手機市場的比重被蠶食。在趙明來看，由於華為和榮耀在高階市場消失，今年上半年對其他手機廠商來說堪稱黃金時期，但這個好日子以後不會再有。