【Wen姐筆記】季線與17000保衛戰開打 斷頭令箭在弦上 

台股跳空跌破月線後，多方不僅未能止跌，幾乎連開高走低的空方慣性都無法改變，季線與 17000 點保衛戰開打，似難避免。個股部分，部分高人氣傳產族群，尤其是航運股，短線跌幅過大，如整戶融資持股比例較高者，斷頭令箭在弦上。

不過今天還是有周選擇權結算，得留意莊家上下其手，震盪幅度擴大。17200

點城池必須收復，才能免於 17000 保衛戰。關鍵點位為 16988、17153、17222 點。

多方如欲守住 17000 點城池，兩端哨站為 16988 與 17023 點，17053 點為空方的 17000 點射門區，最好能夠連 17100 點都挺住，兩端哨站為為 17123 與 17077 點。而 17153 點與 17200 點城池為 17000 點與季線能否挺住的關鍵，17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點。

多方如要上演逆轉秀，今天最重要的攻防為 17253 點與 17300 點城池，兩端哨站為 17282 與 17311 點，當然最好能夠連 17333 點與 17355 點都收復，最好能夠攻回 17400 點，兩端哨站為 17388 與 17422 點。

總之，今日需留意台股近日的開高走低盤勢慣性能否改變，最好能夠演出開低走高，尾盤的周選擇權結算，還是得留意莊家上下其手!(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)