美CDC防疫指引大轉彎！完成疫苗接種的人 室內仍須戴口罩

美國總統拜登和美國疾病管制與預防中心 (CDC) 5 月宣布解除口罩令，打過兩劑新冠疫苗的人們在戶外、在室內可以不用配戴口罩，如今，短短兩個月，防疫政策指引又傳出大轉彎。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.94 億例，死亡數突破 417 萬例。

美國累計確診超過 3454 萬例，累計死亡數超過 61.1 萬。印度累計確診超過 3144 萬例，巴西累計確診 1970 萬例。Delta 變種病毒肆虐全球，美國近期新增確診病例有超過八成病源來自 Delta。

美國近期新增確診病例有超過八成病源來自 Delta。 (圖片：AFP)

週二 (27 日) 多家外媒報導，美國 CDC 日內將更新防疫指引，恢復口罩令，建議那些已完整接種疫苗的人們再次開始在室內配戴口罩，以因應 Delta 變種病毒入侵。

CDC 將建議，無論疫苗接種情況如何，中小學教職員工、學生和訪客都要在室內戴口罩，在預防策略到位的情況下，學生應在秋季返校，並回到面對面的學習環境。

美國白宮首席醫學顧問福奇上週日 (25 日) 表示，CDC 正在積極考慮是否修改對接種過疫苗的美國人的口罩防疫指引，最終決策的改變將取決於染疫數字。