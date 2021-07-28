不受變種病毒干擾 全球創投資金Q2飆新高

KPMG 安侯建業今 (28) 日發布《創投脈動：全球創業投資分析》報告，全球創投資金在 2021 年第二季飆升至歷史新高，包括高估值、強勢的 IPO 市場以及市場上的大量閒置資金也有助於推動全球各地的投資。

以個別市場來說，在美洲和歐洲，投資額接近歷史新高，而亞洲地區則吸引了自 2019 年第三季以來第二高的投資金額水平。

根據 KPMG 的統計，本季共有 10 筆投資案超過 10 億美元，其中金額最大的投資案為瑞典電池製造商 Northvolt AB 融資 27.5 億美元和 Google(GOOG-US) 母公司 Alphabet 旗下自動駕駛公司 Waymo 融資 25 億美元。

報告指出，金融科技在世界各地都是目前最具吸引力的投資領域，而除了教育科技、遊戲和食品配送等領域外，醫療和生技領域也持續出現大型投資案。

KPMG 安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師黃海寧表示，在低利率環境下，專門投資非公開發行公司股權的私募股權投資基金 (PE Fund) 的閒置投資資金在今年第一季達到 3665 億美元，創下歷史新高，而第二季大型投資案以及新創中後期募資金額持續刷新紀錄。

此外，出場活動持續熱絡，投資者對 IPO 的興趣開始延伸到美國以外的 IPO 市場，在第二季，包括以色列的 SaaS 新創公司 Monday.com、知名瑞典燕麥奶大廠 Oatly、英國資安新創公司 Darktrace 在內的公司進行了 IPO。

黃海寧指出，由於近日美國券交易委員會基於 SPAC 的投資熱度可能對金融監管政策和投資人保護構成問題，已著手制定更為縝密的新準則，也發布一系列的 SPAC 認股權證會計問題處理指南，以確保 SPAC 投資者受到適當保護，預期 SPAC 上市的熱潮在下半年可能因而趨緩。

除美國資本市場以外，SPAC 公司在英國倫敦證券交易所也可以上市，但相關規則比較嚴格；至於亞洲部分，韓國已於 2009 年成為亞洲國家中首先引進 SPAC 上市的國家，新加坡交易所也表示希望最快今年就有首宗 SPAC 在新加坡交易所掛牌。

總體而言，雖然美國對 SPAC 的熱度有所減緩，但其他地區對於 SPAC 的興趣卻相對增加，而已經掛牌的 SPAC 公司持續需要找到其併購標的，將是今年剩餘時間需要關注的關鍵活動。