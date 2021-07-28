力穩市占 研調估面板廠Q3稼動率將維持9成以上

面板景氣續熱一年後，近期市場消息雜音不斷，包含電視需求降溫、報價走跌，但研調機構 Omida 最新預期，第三季面板廠為避免市占下滑，產能利用率仍將維持在 90% 以上。

Omida 表示，面板廠受惠疫情帶動的強勁需求，去年第三季以來產能利用率均達逾 85% 以上高檔，面對下半年需求轉弱，廠商仍計畫維持高產能利用率與產量，避免市占率因產能減少而下滑。

Omida 進一步預期，第三季整體面板稼動率仍將維持 90% 高檔，從應用別來看，液晶電視面板稼動率將維持 94%，IT 面板則受整機零組件吃緊影響下滑，OLED 面板廠則在蘋果 (AAPL-US) 等新機拉貨下，維持較高稼動率。

展望第三季，Omida 指出，下游品牌廠因應零組件吃緊、物流遞延，已提前在上半年預先備貨，因此讓面板需求直到第二季末才開始出現下降，但受 5 月北美電視需求下滑、中國 618 促銷不如預期，預期大尺寸電視面板從 8 月起走弱。

零組件方面，Omida 表示，第三季面板廠仍將受限上游玻璃基板持續吃緊，供需狀況未見明顯改善，另外，廠商維持高稼動率，預料也將使報價出現預期性下跌。

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