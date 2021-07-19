黃崇仁邀友達、和碩 成立台灣先進車用技術發展協會

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 董事長黃崇仁擔任發起人，邀請友達 (2409-TW)、和碩 (4938-TW)、力晶及台北市電腦公會等企業與公協會，共同籌劃成立「台灣先進車用技術發展協會 (TADA)」。黃崇仁表示，讓台灣資通訊產業能切入先進汽車產業生態系，是協會成立的主要目的。

TADA 由黃崇仁擔任主要發起人，邀請友達等企業，及台灣車聯網產業協會、台灣物聯網產業技術協會、台北市電腦公會等公協會，共同籌劃成立。

黃崇仁表示，協會成立目的包括協助資通訊產業界與產官學研資源整合，建立先進汽車產業價值鏈、合作研發先進汽車產品及技術；建立資通訊產業平台，促進跨業合作；彙集國際先進汽車標準與協助資通訊及系統整合業等行業對接國際標準；協同台灣相關產業團體，強化與相關產業的聯繫。

黃崇仁指出，因應汽車產業數位化，智慧汽車產業極需發展嶄新的生態供應體系。台灣多年來在資通訊產業累積的堅實基礎與實力，搭配現階段半導體的全球戰略優勢，從周邊產品、車用晶片、電控到行車輔助系統，台灣業者都積極參與，後續商機非常可觀，且訂單穩定性高。

黃崇仁並說，由於資通訊產業與汽車產業在產品設計理念與系統規劃架構不同，協會將透過辦理跨業交流活動，讓台灣電子業能理解汽車產業生態特性，也讓汽車相關業者了解，能如何發揮台灣半導體與電子業的技術能量，加速先進汽車技術研發與量產。