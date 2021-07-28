〈台幣〉股匯脫鉤 強勢轉升收28.005元

台北股匯今 (28) 日表現脫鉤，外資賣超台股 220 億元，但在匯市卻是淨匯入操作，加上出口商拋匯助攻，新台幣兌美元由貶轉升，甚至衝上 27.9 字頭，終場收在 28.005 元，升值 5 分，台北及元太外匯市場總成交值 12.48 億美元。

台股今天早盤跳水摜破季線，一度重摔逾 370 點，終場站回萬七，下跌 134 點，收在 17135 點，創逾 1 個月新低，外資大砍 220 億元，為連續 3 個交易日賣超。

匯市方面，新台幣兌美元今天跟隨人民幣走貶，一度貶至 28.11 元，出口商因此積極進場拋匯，而外資未見大舉匯出，反而偏向匯入，帶動台幣轉升，並一路升破 28 元關卡，最高來到 27.975 元，高低振幅多達 1.35 角。

新台幣兌美元匯價連 2 升，終場升值 5 分，以 28.005 元作收，台北外匯市場成交值 8.45 億美元，元太外匯市場成交值 4.03 億美元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，歐元升值 0.2%，新台幣升值 0.18%，日圓升值 0.13%，新加坡幣、菲律賓幣、人民幣也小幅升值，而韓元則重貶 0.39%。