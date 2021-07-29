【郭恭克專欄】台股基本面、資金面並未改變 多頭循環的回檔波應站在多方

7 月中旬以來，台股因台積電法說會不如市場原先樂觀預期，台積電股價自 615 元波段高點反轉再度跌落 600 元之下，加上美股受新變種病毒導致疫情隱約出現復燃徵兆而高檔震盪，台股自一萬八千點之上翻轉而下，指數近日更受香港國企指數、恆生指數重挫影響，一度跌破萬七關卡，台股多頭循環是否將就此轉向，多空分歧聲音雜沓並陳不足為奇。

在長期多頭循環過程中，必定伴隨大大小小的波段回檔整理波；相對的，在空頭循環趨勢中，亦將出現幅度不等的反彈波段。在多頭循環的波段回檔，提供建立多頭部位的機會，空頭循環的反彈波則提供高持股者減碼的機會。

6 月國內貨幣供給額 M1B 總計數達 23.57 兆，M2 總計數達 51.86 兆，同步連續第 20 個月創新高，顯示國內資金水位仍在歷史高檔的氾濫水平。據央行資料，6 月證券劃撥存款餘額提高至 3.05 兆台幣，連續 9 個月上升，續創歷史新高，較 5 月續增 467 億，顯示 5 月以來台股雖因國際股市震盪，加上國內疫情急速升溫，導致台股下探波段回檔最低點 15,345 點，但國內一般個人投資者並未對市場完全失去信心，反而將部分售股資金繼續停泊在證券存款交易帳戶，導致證券劃撥存款餘額連續突破 3 兆大關。隨我國疫苗接種人數迅速攀升之下，國內疫情已明顯緩和，預期隨下半年疫苗接種率提高，國內疫情可望進一步緩和，經濟活動將可逐步解封。

6 月 MIB、M2 期底年增率 17.1%、8.91%，M1B 年增率雖小幅下降，但仍在高成長區域，且遠高於 M2 年增率，顯示資金結構仍往高流動性資金移動。無論 M2、M1B 總計數均同步創新高，更顯示國內資金水位仍在歷史高點的氾濫狀態。

6 月定期存款、活期存款總計數分別為 28.06 兆、21.09 兆，活期存款連續第 20 個月創新高，定期存款微幅下降。6 月活期存款年增率 17.7%(5 月 18.2%)，遠高於定期存款年增 2.87%，顯見整體貨幣供給額結構持續流向與股市動能高度相關的活期性存款態勢仍不變。

2021 年初至 7 月 27 日止，外資雖續賣超台股 4,986 億，但台幣升值 1.54%，且前 6 月外資呈現淨匯入 109.16 億美元，顯示賣超台股的大部分外資，實際上並未將資金從國內匯出。

經回朔修正，台灣 5 月經濟領先指標綜合分數為 126.5，較 5 月的 127.92 微降，連續 5 個月下降；6 月領先指標年增率由 5 月的 11.87%，下降至 8.54%，連續第 3 個月下降。單月領先指標綜合分數、領先指標年增率同步連續下降，顯示經濟景氣受疫情急速升溫衝擊，經濟成長動能明顯減速。

經濟領先指標綜合分數若轉折出現下彎，且經濟領先指標年增率轉為負，以實證觀察對股市將是嚴重警訊；當領先指標綜合分數、領先指標年增率同步下降，領先指標年增率仍維持正成長階段，股市極可能將呈現多頭循環的拉回波段；但若領先指標年增率由正成長轉為負成長，且綜合分數持續下降，股市轉為空頭循環的可能性將大增。台股目前處於自歷史高檔拉回階段，經濟基本面尚不構成由多頭循環立即轉為空頭循環的條件，但投資者應持續追蹤領先指標綜合分數及其年增率數據，提高警覺。

圖、台股指數月 K 線與領先指標綜合分數與領先指標年增率走勢對照圖

6 月景氣對策信號綜合判斷分數 40 分，較 5 月的 41 分小幅下降，連續第 5 個月維持在代表經濟景氣過熱的「紅燈」區。對外出口與接單持續同步告捷外，但內需消費將受國內疫情期間提高防疫警戒而減弱，內需經濟復甦的力度仍決定於國內疫情及疫苗接種率的高低。

行政院主計總處公布的第一季經濟成長率高達 8.16%，創 2010 年第四季以來最高，並在 6 月上旬不畏疫情大幅上修 2021 年經濟成長率至 5.46%，創 2011 年以後最高點，主計總處強調全球經濟成長動能轉強，出口及投資動能強勁，支撐台灣經濟成長率攀高至 5.0% 以上。

2021 年初以來，美國 10 年期公債殖利率收盤最高至 1.74%(3/19/2021)，至 7 月 27 日收盤為 1.25%，美元指數最高至 93.47 點 (3/31/2021)，創 2020 年 11 月以來最高點，5 月曾回檔最低至 89.515 點，至 7 月 27 日為 92.436 點，美元指數並未突破 3 月的 2021 年高點。美國 10 年期公債殖利率自高檔回落，但美元指數隨美國總體經濟數據持續表現良好自低檔反彈，台幣匯率升值壓力可望舒緩，台股上市櫃公司 2021 年第一季獲利繳出亮麗成績單，我國上半年出口、前 6 月外銷接單續創佳績，若國內疫情可有效降溫，台股回檔波段整理完成後，配合第二季上市櫃公司財報陸續發布，台股下半年續創新高的可能性仍存在。

以此觀之，總體經濟可能受疫情衝擊而降溫，但我國總體經濟將持續擴張，而台股受中國、香港股市劇挫而出現回檔波段，可能將是另一次逢低布局的良機。