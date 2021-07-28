友訊看好Wi-Fi 6主流將延續3年 推AI系列新品搶市

網通品牌 D-Link 友訊 (2332-TW) 今 (28) 日舉辦新品發表會，推出全新的 EAGLE PRO AI 系列智慧無線網路產品，公司看好，預期 Wi-Fi 6 的產品 3 年內都將是市場主流。

友訊此次新品包含三款全新 EAGLE PRO AI 系列無線路由器，分別為 R15 AX1500 Wi-Fi 6 AI 雙頻無線路由器、M15 AX1500 AI MESH Wi-Fi 6 雙頻無線路由器，以及 E15 AX1500 Wi-Fi 6 AI 無線延伸器。

友訊也響應政府國家隊的概念，EAGLE PRO AI 系列產品從設計到生產製造端，包括關鍵零組件等，都由國內廠商提供，整合上下游供應鏈，打造台灣網通國家隊。

友訊強調，台灣將作為新品首發市場，後續產品將逐步推廣至歐洲、美洲及日本等主要消費市場，除了維持 MIT 的策略目標外，產品智慧化與企業發展永續化也是中長期發展的重點策略。

友訊自去年經營團隊重組後，透過調整內部組織、重新制定產品及市場策略，已略見成效外，在落實企業永續發展議題中，則強調產品綠能化設計，導入低耗能設計、綠色製程、無汙染及可回收材料的應用等。