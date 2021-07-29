〈財報〉臉書Q2亮眼 但預警未來成長顯著放緩 盤後跌3.5%

臉書 (FB-US) 週三 (28 日) 盤後公布第二季財報，雖然優於預期，但因預期第四季營收成長放緩，盤後股價下挫一度多達 5%，爾後跌幅收斂至 3.5%。

關於下半年財測，臉書預期「隨著我們經歷越來越強的成長時期，營收總額成長年率將連續顯著放緩。」這事實上與臉書 3 個月前給的財測沒有變化，Refinitiv 調查的分析師此前預計第三季營收 282.2 億美元，隱含成長年率 31%。

在與分析師的電話會議上，執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 談到公司協助開發「元宇宙」 (metaverse) 的目標，即由一系列的擴增實境（AR）、虛擬實境 （VR）和網路打造的虛擬時空。

臉書前 2 日甫宣布成立一個戮力於元宇宙的團隊。

「未來幾年，我預期大眾對我們的主要定位將從一家社交媒體公司，轉變為一家元宇宙公司。」祖克伯表示，廣告可能是元宇宙的一個有意義的部分，且販售高價設備將不會是元宇宙的業務。

第二季 (6 月 30 日止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS： 年增 101% 至 3.61 美元 vs. 3.03 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

純益：年增 101% 至 103.94 億美元

營收：年增 56% 至 290.8 億美元 vs. 278.9 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營業利潤率：43%

每日活躍用戶人數 (DAU)：19.1 億人 vs 19.1 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)

每月活躍用戶人數 (MAU)：29 億人 vs 29.1 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)

每位用戶營收均值 (ARPU)：10.12 美元 vs. 9.66 美元 (StreetAccount 調查的分析師預期)

臉書旗下所有 app 每月活躍用戶 (MAP)﹔年增 12% 至 35.1 億人

臉書旗下所有 app 每日活躍用戶 (DAP)﹔年增 12% 至 27.6 億人

自由現金流：85.1 億美元 vs. 90.8 億美元 (StreetAccount 調查的分析師預期)

臉書第二季營收成長年率達 56%，為 2016 年以來最快成長率，且較上一季年率 48% 加速。臉書指出，這是因為每則廣告均價增加 47%，以及投放的廣告量增加 6%。

臉書其他部門 (包括 Oculus 虛擬實境耳機等消費硬體) 營收總額 4.97 億美元，成長 36%，但不及 StreetAccount 調查的共識預期 6.855 億美元。

在美國和加拿大，臉書的 ARPU 高於其他地區，其第二季 DAU 1.95 億人，與第一季持平。歐洲方面，DAU 自前季的 3.09 億人下降至 3.07 億人。

有別於同業 Snap (SNAP-US) 和推特 (TWTR-US)，臉書週三聲明，仍預期「今年監管和平台變化會增加廣告定位阻力，尤其是近期 iOS 的更新。」

Snap 和推特均設法應對蘋果 (AAPL-US) iOS 14.5 更新的挑戰，該款作業軟體供用戶選擇是否答應 app 追蹤用戶活動，而非過往默認答應的設定。雖然這兩家公司也確實預警 iOS 14.5 帶來的長期衝擊還不明朗，但到目前為止，初期回應仍看起來正面。

臉書財務長 David Wehner 表示，臉書預期 iOS 14.5 對第三季的影響將大於第二季，但 Wehner 說，用戶選擇加入的程度符合公司預期。

截至週三收盤，Facebook 股價今年迄今上漲 37%。同期 S&P 500 指數上漲了 17%。