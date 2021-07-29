傳中國證監會找外資喝咖啡 穩定陸、港股

在滴滴出行 App 遭到無預警強制下架，以及教育部門的整頓方案推出後，外資對中國資本市場投下不信任票，大動作撤出陸、港股市，人民幣也出現急貶。傳中國證監會於周三 (28 日) 晚間緊急召集主要投資銀行高層召開線上會議，表達整頓教育產業是有針對性，不會波及其它產業的公司。

《彭博社》報導指出，消息人士透露中證監昨日晚間召集主要投資銀行高層進行線上會議，試圖舒緩市場對於中國政策打壓民間教育產業的擔憂。知情人士指出，會議上談到教育部門的政策是有針對性，無意傷害其他產業的公司。

中國證監會沒有對這項消息做出回應。

(圖片: AFP)

6 月底於美股掛牌的滴滴出行 (DIDI-US)，7 月初意外遭到中國當局啟動網路安全審查，隨後被以嚴重違法收集使用個資，滴滴出行 App 立即下架。之後更傳出不排除祭出強制滴滴出行下市的處罰。此舉已讓外資對中國政府所帶來的投資風險有所顧忌。

而到 7 月底，中國政府發布義務教育「雙減」政策，規定學科類培訓機構不得上市融資，且須統一登記為非營利機構。該新規被喻為對教育機構的打擊是「一步到位」，恐讓產業步入寒冬，中國教育股也面臨下市危機。

自從螞蟻集團 IPO 失敗後，中國政府接二連三突如其來的管控政策已讓外資對中國資本市場失去信心，開始無差別拋售陸、港股票，特別香港是資金進出自由的地區，更成為外資提款機。本周一、二恒指累積重挫逾 2000 點，周三的反彈也不到 400 點，顯示投資氣氛極為低迷。

