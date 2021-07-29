欣巴巴估下半年建案入帳達40億元 未來5年入帳基礎也已備妥

全台推案型建商欣巴巴事業 (9906-TW) 今 ( 29) 日召開股東會，董事長黃烱輝會後指出，綜觀全台房市前 2 年量縮價穩後，剛性首購及換屋需求湧現，2021 年將有新北、台南及高雄建案認列入帳，入帳金額至少 40 億元，欣巴巴在全台推案量已等於是成爲未來 5 年穩定入帳的基礎，未來將以全額配發股利為目標。

黃烱輝指出，整體銷售速度超出預期，公司推案的強項，就是掌握市場趨勢，推出主流產品，在南、北推案不論 2 房、2+1 房或 3 房皆搭配雙衛浴之規畫設計，預售個案屢創佳績，今年第三季即將完工入帳，相關已銷售個案及未來台南、高雄推案，足以推升公司 5 年業績。

由於科技大廠紛紛於台南科技園區設廠擴建，帶動周邊就業機會，進而成就台南地區的購屋需求，不論是台南市區或善化、仁德、永康或新市等，價漲量增，需求暢旺，欣巴巴指出，公司也看準未來台南房市將類似竹科周邊房市發展模式。

另外，高雄橋頭科技園區為南科整體產業供應鏈聚集效應的延伸，預計科技大廠考量設廠成本及水資源供應，也將加速在橋頭科技園區擴建，高雄房市將掀起另一波高潮，欣巴巴也已提前在高雄市美術館周邊精華土地布局。