官方監管力度加大 高盛：客戶害怕中國股市「不具可投資性」

高盛集團在本周的報告指出，由於中國全面的監管打擊，已經造成一些客戶恐慌，懷疑進軍中國股市變得太過危險。

據《彭博》報導，高盛策略師 Kinger Lau 和 Timothy Moe 在報告中指出，近期客戶經常在論及中國股票時，提到「不具備可投資性 (Uninvestable)」。

高盛認為，中國官方對個別行業的「極端監管」，不太可能擴大到所有企業，但監管逆風仍將影響股票的估值框架，因此也將中國離岸股市的建議，由「增持」降至「中性」。

周五 (30 日) 陸港股票仍處於動盪，雖然周四強彈，但周五又見賣壓，港股午後恒生科技指數跌幅一度擴大至 5%，此後跌幅才又減至 4% 左右。

高盛將現在的投資者情緒與 2015 年的市場拋售進行了對比，當時中國 A 股暴跌超過 40%。高盛指出，市場最終恢復信心，資金流量在 1 年後超過了先前的高點。

但就當前來看，高盛認為，如果假設拋售已經結束，則為時過早。

儘管下調了中國離岸股市，但對 A 股，高盛則維持「增持」評級，認為 A 股可受益於下半年寬鬆的財政政策。此外，A 股指數也更容易受到政府支持的行業的影響。

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