這次父親節禮物不一樣！ 財經專家教你這樣 幫爸爸財富升級

撰文: 張國蓮 攝影；張家禎

每逢父親節，一頓大餐、現金紅包等是常見的父親節禮物。但是今年你可以參考國內外專家的建議，來點不一樣的做法。專家們表示，增值或提供保障的商品可幫助父親點燃對財務自由的熱情、強化經濟上的保障，或讓孝養金隨時間增加，如此不僅可額外挹注父親的退休生活所需，也讓子女孝養雙親的負擔能於未來減輕一些。

但即使是送可以增值或提供保障的商品，送禮還是要送到心坎裡，子女送禮前，可以根據 4 因素來決定想送的禮物。

因素➊：長輩的興趣

投其所好 效果更好

剛出版《決勝股市關鍵 16 招》新書的當紅財經作家、財報教授薛兆亨表示，長輩對理財的興趣以及具備的專業知識，是首先要考慮的因素。

知名財經作家郭俊宏深表認同，並以個人的實際經驗為例指出，因 70 餘歲的父親是以金融股為主的存股族，不願意父親因配息多寡、股價波動而心情起伏，曾建議父親改以表現相對穩定、以金融股為主要成分股的特別股 ETF 來存股，卻被習慣投資個股的父親拒絕。

雖然郭俊宏與父親的理財溝通失敗，在母親這邊卻相當順利。郭俊宏表示，母親不懂投資，又重視安全感，因此為母親做了定期存款計劃，5、6 年來母親定期刷本子看著金額增加，心情愉悅。

不只是投資商品，當父親需要理財軟體、資訊、書籍，甚至有個人財務問題時等，子女也可以協助父親學習使用記帳軟體、付費資訊，或幫父親預約財務顧問等，這些資訊服務的費用不高，父親也付得起，子女拿來當作父親節禮物，是一種孝心與體貼的展現。

因素➋：目的是投資或防禦

對症下藥解決痛點

投資理財的目的有增值與防禦 2 種，金融研訓院菁英講師葉俊佑表示，這 2 個目的不衝突，可以考慮一年送增值，一年送保障。

增值的商品方面，為了避免父親短線交易、衝進衝出，承擔太高的風險，薛兆亨、市場先生與葉俊佑均建議總費用率較低的 ETF，並首選台股與美股中的大盤型 ETF；若是喜歡定期收息，葉俊佑認為配息 ETF 與基金、類全委保單都可考慮。

防禦型商品則以保險為主，包括小額終老保險、失能扶助險、實支實付醫療險、意外險的實支實付以及防疫險。

因素➌：父親的年齡

時間長短攸關商品選擇

衡量投資期間的長短有 2 個方式，首先是從絕對年紀來看，薛兆亨認為，50 歲以上的父親，離法定退休年齡 65 歲約 10～15 年，以定期定額來投資，不僅累積本金不多，又可能因時間較短，在遇到較大修正時本金恢復的時間不夠，較不適合以投資商品來當父親節禮物。

其次是考慮每個人退休的時間點不同，以距離個人目標退休年齡的長短來評估，市場先生與郭俊宏均建議，若父親距離退休還有 10 年以上，應積極追求資本增值，退休時再整筆轉進穩健理財商品。若低於 10 年，郭俊宏建議買進配息商品，市場先生則建議以資產配置來安排，股票要有，但比重應降低，如此可減輕風險，又維持資產一定的增值力。

因素➍：子女的財務能力

量力而為 也能展現孝心

每年父親節支付一筆金額為父親投資、買保險，或是支付理財資訊、App 的費用，須視子女的財務能力而定。例如每年可以動用的父親節禮物資金約 3,000 元～5,000 元，若投資年化報酬率為 5% 的 ETF 或基金，10 年約可累積本金 3 萬～5 萬元，本利合則約 4.2 萬～6.9 萬元。而若是領息，10 年後每年可領 1,500～2,500 元，做為子女每年父親節的禮金或孝養金來源之一，多少可減輕負擔。

保險方面，若子女每年只能負擔 2,000～3,000 元的保費，費用低廉的防疫險或意外險的實支實付是不錯的選擇，畢竟老人家對疫情的抵抗力較低，也容易跌倒；而若每年能負擔萬元以上的保費，有第 2 張健保卡之稱的實支實付醫療險以及失能扶助險都可考慮。

除了用以上 4 因素挑選商品，投資人還可以參考知名財經作家 99 啪提醒的 3 原則：降低風險比獲利重要、自動汰弱留強比手動調整省時省力、一年平衡一次或放著不管比定期追蹤輕鬆。

2 做法讓爸爸有感

每年過節交流投資績效

最後在實際執行上，既然父親節禮物要讓父親有感，又要讓子女不覺得麻煩，專家建議以下 2 種做法。

做法 1 每年與父親檢討績效

不論是以子女的帳戶或父親的帳戶進行投資，郭俊宏從與父親溝通的過程中體會到，越早開始，父親可能越容易接受。

郭俊宏建議，根據父親的性格來決定溝通的內容，例如，若父親擔心價格波動並隨時關切，建議購買波動相對不大的基金與 ETF，並在第 1 年告知投資內容與年化報酬（例如 6%），並強調須長期投資才能達到目標，接著在第 2 年告知投資進度以及加碼做法等，藉著每年父親節，與父親就這筆投資交流，藉此建立正確的錢滾錢概念。

做法 2 部分禮金、部分投資

若父親喜歡拿到現金的感覺，為了兼顧父親的喜好以及讓錢滾錢，就採用折衷方式，投資的情況一樣每年與父親分享，並強調這筆投資在退休後或一定時間後，可定期（每月、每季或每年）讓父親領到多少錢。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 8 月號第 167 期