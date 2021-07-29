〈財報〉MLCC大廠村田製作所繳亮眼財報 全面上修財測

日本 MLCC 大廠村田製作所 (Murata)(6981-JP) 週四 (29 日) 盤後公布 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 第一季財報，營業利益報年增 104.7% 至 1050 億日圓，全年營收預測年增 6.1% 至 1.73 兆日圓。

村田製作所股價週四 (29 日) 收在每股 9100 日圓，較上個交易日上揚 1.56% 或 140 日圓。

基於 GAAP 的 2021 年度第 1 季財報關鍵數據：

營收報年增 34.5% 至 4395 億日圓。

營業利益報年增 104.7% 至 1050 億日圓。

稅前純益報年增 92.3% 至 1037 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 95.1% 至 772 億日圓。

依產品類別區分的 2021 年度第 1 季營收表現：

電容器報年增 40.7% 至 1892 億日圓。

壓電製品報年增 46.9% 至 387 億日圓。

其它組件報年增 43.4% 至 1109 億日圓。

模組報年增 13.5% 至 998 億日圓。

依產品用途區分的 2021 年度第 1 季營收概況：

影音產品報年增 23.2% 至 189 億日圓。

通訊產品報年增 16.6% 至 1856 億日圓。

電腦及相關機器報年增 31.9% 至 896 億日圓。

車用電子報年增 93.2% 至 827 億日圓。

家電及其他報年增 51.7% 至 617 億日圓。

2021 年度第一季在影音產品方面，由於宅經濟的緣故，遊戲機用途的 MLCC 及鋰電池需求大增。

通訊產品方面，基地台用途的 MLCC 需求減少，但是智慧型手機用途的 MLCC 及表面波濾波器的需求增加。

電腦及相關機器方面，在遠距工作及線上學習的帶動下，PC 用途的 MLCC 及電感元件需求出現大幅增加。

車用電子方面，由於汽車生產回溫，還有汽車廠商為了今後增產準備、普遍進行備料，這也使得 MLCC 的需求出現大增。

基於 GAAP 的 2021 全年度財測關鍵數據：

營收預測年增 6.1% 至 1.73 兆日圓。(原先預測為 1.66 兆日圓)

營業利益預測年增 16.5% 至 3650 億日圓。(原先預測為 3200 億日圓)

稅前純益預測年增 16.0% 至 3670 億日圓。(原先預測為 3220 億日圓)

歸屬公司股東純益預測年增 14.3% 至 2710 億日圓。(原先預測為 2400 億日圓)

村田看好汽車製造商會為了今後增產、在零件方面進行備料，也持續看好電腦及相關機器的需求，預料全年營收將超越先前預測。

另外隨著產出增加、以及日本貶值的效應，營業利益的表現也預料會優於原先預測。