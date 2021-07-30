《華爾街日報》報導指中國網路叫車巨頭滴滴 (DIDI-US) 正考慮私有化，但滴滴對此消息做出澄清指出，相關傳聞為不實訊息，目前公司正積極全面配合網路安全審查。

滴滴出行在官方微博針對下市傳聞做出回應。而在滴滴傳出私有化後，股價在美股盤前交易一度飆漲 50%，但在做出澄清後，滴滴美股收盤只上揚 11.3%，每股收在 9.86 美元。

《華爾街日報》周四 (29 日) 報導稱，6 月 30 日在美國掛牌上市的滴滴正考慮私有化，以安撫中國當局，並補償投資人在上市後蒙受的損失。此外，滴滴已要求主辦承銷商評估投資人對私有化計畫的看法，以及他們能接受的定價範圍。

報導稱，公司向投資人提供的價格尚未確定，但可能會接近或高於每股 14 美元的 IPO 價格。

消息人士指稱，滴滴是在中國的監管行動升級後，於 7 月中旬開始考慮私有化計劃的。

(圖片: AFP)

為何滴滴會遭受到中國政府嚴格打壓？主要因為滴滴在未取得中國政府掛牌同意之下，繼續推動美股上市計劃，而且滴滴也從未對外提到中國監管機關要求上市進程先暫緩的訊息。

報導提到，私有化計劃仍在初步考量之中，成形後還需要得到滴滴董事會和包括軟銀集團旗下基金 Vision Fund 在內的主要上市前投資人的同意。

根據其中一位知情人士稱，中國網信辦原則上認同滴滴的私有化計劃。