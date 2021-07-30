出口+投資動能強勁 主計處上修我Q2 GDP至7.47%

主計總處今 (30) 日公布我國第二季經濟成長率 (GDP) 概估為 7.47%，較 6 月預測數再上修 0.54 個百分點，主計總處說明，主要是因全球需求轉強，加上國內產能和投資強力擴增，商品出口和投資優於預期，而民間消費受本土疫情衝擊，抵銷部分增幅。

主計總處指出，隨歐美國家陸續鬆綁防疫管制，帶動終端需求擴增，加上新興科技應用需求延續，第二季按美元計價商品出口年增 37.35%，其中，占比最高的電子零組件增 31.09%，資通與視聽產品及機械也增 28.74%、27.44%，塑橡膠製品、化學品和基本金屬製品等增幅均逾 40%。

主計總處統計，第二季商品及服務輸出入分別成長 22.93%、17.74%，輸出和輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻 5.19 個百分點。

內需方面，由於 5 月中旬起全國疫情警戒提升至第三級，抑制第 2 季民間消費成長動能，主計總處概估第二季國人在國內消費負成長 0.55%，併計國人在國內及國外消費後，民間消費負成長 0.41%，對經濟成長負貢獻 0.20 個百分點。

不過，由於防疫所需，相關支出如疫苗施打、檢驗和治療等費用大幅增加，政府消費成長 2.43%，對經濟成長貢獻 0.34 個百分點。

同時，廠商擴增產能、5G 網路與綠能設施加速布建態勢延續，以及軌道車輛、船舶購置增加等，營建工程、機械設備和運輸工具投資均大幅成長，概估資本形成實質成長 8.58%，對經濟成長貢獻 2.15 個百分點。

綜計來看，第二季國內需求成長 2.62%，對經濟成長貢獻 2.28 個百分點。