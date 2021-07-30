歐元區Q2 GDP季增2%優預期 7月通膨率升破央行目標

隨著各國放寬防疫限制措施，歐洲統計局 (Eurostat) 週五 (30 日) 公布 2021 年第 2 季歐元區國內生產毛額 (GDP) 初值季增 2%，高於市場預期，並擺脫第 1 季的萎縮態勢，7 月通膨率也突破央行設立的 2% 目標，達到 2.2%。

報告指出，歐元區第 2 季 GDP 季增 2%，高於預期的 1.5%，前值為 - 0.3%，GDP 年增 13.7%，高於預期的 13.3%，前值為 - 1.3%。

(圖：歐洲統計局)

觀察主要成員國表現，葡萄牙以 4.9% 季增幅勇居第一，接著為奧地利的 4.3%、拉脫維亞的 3.7%，歐盟 2 大核心國家德國、法國 GDP 分別較上季成長 1.5% 和 0.9%，低於整體平均，西班牙和義大利分別增長 2.8% 和 2.7%。

近週來，Delta 變種病毒迅速擴散，導致多個歐洲國家感染數暴增，儘管住院人數並未出現急劇增幅，且疫苗接種率也持續增加，人們普遍認為，一旦感染情況加劇，可能進一步影響消費者的出門意願。

整體來說，歐洲央行 (ECB) 預計歐元區 GDP 將在今年底達到 4.6%，明年達 4.7%。

根據同日公布的另一份報告，歐元區 7 月消費者物價指數 (CPI) 預計年增 2.2%，高於 6 月的 1.9%，並創 2018 年 10 月以來最快增速，其中，能源價格年增 14.1%，高於 6 月的 12.6%。

不含食品、能源價格的 7 月核心 CPI 年增 0.7%，略低於 6 月的 0.9%。

經濟學家預計，今年下半年歐元區通膨率將進一步升高，並在 2022 年和 2023 年回落至遠低於歐洲央行 (ECB) 設立的 2% 目標。